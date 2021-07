Por discriminación: Corte de Apelaciones acogió recurso contra Pase de Movilidad

Agencia Aton

02.07.2021

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Talca aceptó tramitar un recurso de protección interpuesto contra el Pase de Movilidad, medida impulsada por el Ministerio de Salud desde fines de mayo para entregar más libertades a quienes hayan completado su esquema de vacunación contra el covid-19.



Un grupo de personas presentó la acción judicial tras calificar el documento como "discriminatorio" debido a que ha segregado a los no vacunados y los convierte "en verdaderos prisioneros de sus propias residencias".



Después de acoger el requerimiento, el tribunal de alzada ordenó al ministro de Salud, Enrique Paris, a realizar un informe que debe ser entregado en un plazo de 8 días, donde remita "todos los antecedentes que obren en su poder sobre el asunto motivo".



El recurso señala que "no existen palabras para explicar ni dimensionar el acto arbitrario e ilegal que realiza sistemáticamente y a diario el Ministerio de Salud desde el día 26 de mayo del año 2021 a través del llamado Pase de Movilidad".



"Es por ello que la discriminación es de manifiesto pública y notoria y la más grande que tenemos conocimiento se haya producido en nuestro país en tiempos de democracia", afirma el documento. Además acusan que "prácticamente se ha dividido al país entre 'vacunados' y 'no vacunados', segregando a estos últimos y exponiéndolos a sendas sanciones que los convierte en verdaderos prisioneros de sus propias residencias", agrega.



Los demandantes también pidieron la suspensión inmediata del Pase de Movilidad, lo que fue rechazado por la Corte.