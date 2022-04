"Por favor no nos roben las plantas": Alcaldesa Matthei muestra insólita sustracción en plena vía pública

24Horas.cl Tvn

07.04.2022

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, publicó un particular video a través de redes sociales en el que se ve a una persona, aparentemente, robando plantas del espacio público.

Las imágenes fueron captadas y publicadas por un usuario de redes sociales, quien grabó 22 segundos en que se ve a una mujer que saca plantas de un bandejón de la calle para luego subirlas a una camioneta.

Lo que pareciera un posible trabajo de la municipalidad, al parecer no lo es.

Republicando esas imágenes, la alcaldesa se mostró indignada y pidió: "Por favor no nos roben las plantas".

Agregó que le "indignan este tipo de actos. Esa camioneta no es del municipio ni ella parte de nuestro equipo".

