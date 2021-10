Posible vuelco en homicidio de cantante urbano: Pareja de "The Clown" asegura que "lo vendieron y quisieron matar"

Agregó además que espera que "se haga justicia, que vean el daño que hicieron. Me dejaron sola con mi hijo de 8 meses".

28.10.2021

El cantante de trap Francisco Orellana Ramírez, conocido popularmente como "The Clown", fue asesinado durante la noche del pasado miércoles en medio del asalto a una peluquería de Lo Espejo. Sin embargo existiría un vuelco en los hechos, la pareja indicó que "lo quisieron matar".

La pareja de Francisco Ramírez indicó que no cree que se haya tratado de un robo, ya que "mágicamente aparecieron todas sus cosas. A él no lo asaltaron, a mi marido lo vendieron, lo quisieron matar", expresó la mujer.

Agregó además que espera que "se haga justicia, que vean el daño que hicieron. Me dejaron sola con mi hijo de 8 meses. Él era bueno, estaba recién empezando a surgir en la música (...) me lo arrebataron, me lo quitaron".

El caso

De acuerdo a los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas en el local ubicado en calle Salvador Allende, donde el propio Orellana figuraba como propietario.

Cerca de cinco sujetos llegaron al recinto y comenzaron a asaltar a todos los clientes que habían a esa hora, intimidando al artista de 26 años para también quitarle un vehículo de alta gama.

No obstante, en medio de un forcejeo, uno de los antisociales disparó en la cabeza a la víctima, quien terminó muriendo mientras iba a ser trasladado al hospital Barros Lucos.

Vicente Torres, subcomisario de la Brigada de Homicidios Metropolitana, aseveró que se indaga el paradero de los responsables además de buscar el automóvil usado para llegar al sitio del suceso.

La institución policial quedó a cargo de la indagatoria para esclarecer lo sucedido.