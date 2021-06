Presentan querella contra Paris y Daza por manejo del primer caso Delta en Chile

Agencia Aton

26.06.2021

Tras las versiones cruzadas entre el alcalde de San Javier, Jorge Silva, y el Minsal respecto a la llegada del primer caso confirmado de la contagiosa variante Delta al país, el abogado Luis Mariano Rendón presentó una querella contra las autoridades gubernamentales por violación a la normativa sanitaria, omisión de denuncia y eventual falsificación de documento público.



El documento entregado ante el 7º Juzgado de Garantía apunta al ministro de Salud, Enrique Paris, a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, y todos los funcionarios del Minsal que resulten responsables involucrados en las declaraciones y aclaraciones emitidas para referirse al nuevo caso covid que puso en alerta no solo a San Javier, sino que a todo el país.



“Existe una gran contradicción entre la primera y la segunda versión de las autoridades sanitarias. Ella consiste en que de acuerdo a la última versión, la persona portadora del virus no realizó una cuarentena de 5 días en Santiago, sino ‘…se le autorizó a salir del hotel de tránsito el 5 de junio por la tarde (al día siguiente de su ingreso) para seguir su cuarentena en su domicilio’”, detalló Rendón en la querella presentada.



En esa línea, acusó que “autorizar a continuar la cuarentena en el domicilio después de haber pasado un solo día en el hotel de tránsito, constituye una violación de la normativa sanitaria aplicable para enfrentar la pandemia que asola al país, legalmente publicada en el Diario Oficial. Se trata, en efecto, de la Resolución Exenta N° 304 de la Subsecretaría de Salud Pública, de fecha 29 de marzo de 2021, publicada en el Diario Oficial con fecha 30 de marzo de 2021, que modifica la Resolución Exenta N° 997 del año 2020 de la misma Subsecretaría”.



Es por ello que el abogado manifestó que las autoridades del Gobierno “violaron la normativa sanitaria aplicable legalmente publicada en tiempo de pandemia”, por lo que se trata de un hecho que debe ser investigado para establecer quiénes fueron los que autorizaron el eventual egreso prematuro de la paciente con la variante Delta del covid-19.



“Por su parte, las autoridades ministeriales de salud personalmente querelladas en esta acción, que en conocimiento de estos hechos que revisten características de delito no efectuaron la correspondiente denuncia a que les obliga la letra b) del artículo 175 del Código Procesal Penal, en el plazo de 24 horas establecido para ello en el artículo 176 siguiente, incurrieron en el delito contemplado en el artículo 177 del mismo Código”, añadió en la acción.



Sin embargo, no se quedó ahí y expuso que “adicionalmente, podría configurarse alguna forma de cooperación de estas últimas autoridades personalmente querelladas también con los autores del delito del artículo 318, si es que la información falsa que entregaron el día 24 respecto a que la portadora había cumplido 5 días de cuarentena en el hotel de tránsito, fue difundida con conocimiento de su falsedad”.



A lo que sumó que también “podría haberse configurado el delito de falsificación de documento público en su modalidad ideológica, contemplado en el artículo 193 N° 4 del Código Penal”.



Junto con solicitar que se dé curso a la querella y que sea remitida al Ministerio Público para la investigación, Rendón solicitó cuatro diligencias, siendo una de ellas el despacho de orden amplia a la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las diligencias correspondientes.



Además, pidió que se oficie al Minsal para que “informe el nombre de la autoridad que autorizó el egreso prematuro de su cuarentena en hotel de tránsito de la persona que después se detectó como primera portadora en territorio nacional de la variante delta del virus covid” y “remita copia de todos los comunicados o informes emitidos por ese ministerio y por cualquier otra autoridad sanitaria respecto del caso de la portadora de la variable delta del virus covid”.



Finalmente, expuso que es necesario que se cite “a declarar como imputados a los personalmente querellados en esta acción” y que “se requiera de los canales de televisión copia de la cobertura informativa que efectuaron a las autoridades de salud los días 24 y 25 de junio de 2021 en relación a la detección de una persona portadora de la variante delta del virus covid”.



Se espera que durante el reporte de la evolución del covid-19 de hoy, que debería contar con vocería desde La Moneda como cada sábado, tanto Paris como Daza den sus versiones, nuevamente, de los hechos para aclarar la situación y las versiones cruzadas con la Municipalidad de San Javier.