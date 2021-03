Presidenta del Senado afirma que es "imposible" apoyar proyecto que consolide el modelo de las AFP

Agencia Aton

18.03.2021

La senadora y nueva presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), se refirió a la discusión de la reforma previsional impulsada por el Gobierno, asegurando que no será apoyada mientras la moción proponga fortalecer el sistema de las AFP.



"Si el Gobierno insiste en una reforma previsional que consolide un modelo de las AFP por 30 o 40 años más, eso es imposible que se pueda apoyar", advirtió la parlamentaria democratacristiana en conversación con Radio Cooperativa.

Asimismo, apuntó que se ha planteado "separar aquellos temas que generan efectivamente unidad y que nos hablan de mejorar de manera concreta las pensiones de aquellos que son más pobres respecto al Pilar Solidario, en el que no tenemos dificultades".



"Pero pensar en una reforma que perpetúe un modelo fracturado como el modelo de las AFP y capitalización individual es algo que claramente no concita el apoyo mayoritario", aclaró la legisladora.



Sin embargo, Provoste también acusó que las diferencias de opinión no solo son con el Ejecutivo, sino que también entre parlamentarios de oposición, ya que, debido al número de propuestas al respecto, “no hemos logrado establecer una mirada única"



En esa línea, explicó que parte de su idea, planteada por ella y otro grupo de senadores, tiene relación con "derogar el Decreto Ley 3500 y poder migrar a un sistema solidario".



"Eso requiere todavía una conversación mucho más profunda y no nos cabe duda que además ese particularmente va a ser un tema central en la Convención Constitucional", cerró.