Presidenta del TC María Luisa Brahm solicita suspensión de sumarios en su contra

24Horas.cl Tvn

13.04.2021

Este lunes, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, solicitó la suspensión de dos sumarios en su contra. A través de sus abogados, pidió al organismo que las acciones sean suspendidas mientras se resuelve la investigación por supuesto maltrato laboral.

Recordar que Brahm fue acusada por un funcionario del TC y, luego de sumarse otra denuncia, se inició un sumario.

La defensa de la presidenta del TC expresó que “solicitamos respetuosamente al Pleno del Excelentísimo Tribunal Constitucional tenga a bien ordenar la suspensión de este nuevo procedimiento sancionatorio —Investigación Sumaria rol N°3-2021—, que se instruye actualmente respecto de la señora Brahm Barril mientras este órgano colegiado se pronuncia sobre la solicitud efectuada por esta parte el 21 de marzo de 2021”.

Otra indagatoria contra Brahm busca hallar responsables por un presunto allanamiento ilegal en las oficinas del Tribunal Constitucional.

Denuncian allanamiento "irregular" de la PDI a oficinas del Tribunal Constitucional

24 Horas tuvo acceso al registro de audio de la denuncia, que indica además que el procedimiento no fue registrado dadas las órdenes de la jefa de gabinete de la presidenta del tribunal, María Luisa Brahm.

"Señores ministros, lamentablemente debo dar cuenta de una situación extremadamente delicada que traerá repercusiones para el tribunal". Así inició María Angélica Barriga, la secretaria general del Tribunal Constitucional, la información a los miembros de la instancia el pasado martes.

Se trata de la denuncia de un funcionario que indica lo siguiente:

"Recibo una llamada de la señora jefa de gabinete de la presidencia, doña Claudia Vélez Gajardo, desde su teléfono celular. Me manifiesta lo siguiente: 'por orden de la presidencia, el día de mañana se recibirá visita de la Policía de Investigaciones a primera hora' (...) Me dispone que dicho personal no debe ser registrado en los libros de control de acceso tanto de seguridad privada como de Gendarmería, no quedando registro de ninguna naturaleza sobre dichos funcionarios. Además, me solicita que nadie puede subir a los pisos ni circular por el tribunal mientras permanezca ese personal al interior y que todas las puertas de las oficinas de los señores ministros deben dejarse abiertas para su ingreso".

Ante dicha declaración, la presidenta del tribunal indica al pleno que sí se dejó constancia de la visita del personal de seguridad, ocurrida en febrero de 2020, y agrega que "este es un tema que lo conversamos en detalle en el momento en que se realizó".

El expresidente del TC Iván Aróstica comenta que al igual que otras instancias "los ministros no solamente tienen el derecho a la privacidad" sino que además deben "decidir cosas económicas de muy alto valor y cosas políticas de mucha incidencia", mencionando que "es más complejo que una simple afectación, que ya es grave, al derecho a la privacidad".

La denuncia formal ya se presentó al Ministerio Público y el fiscal Rodrigo Pica tomará la investigación del caso.