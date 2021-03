Presidente de la Corte Suprema: "Apliqué la pena de muerte cuando era muy joven, hoy no lo haría"

Agencia Aton

17.03.2021

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió a la discusión sobre el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas para mantener el orden público, asegurando que no son las encargadas para ello e hizo un llamado a los sectores políticos a condenar la violencia.



En conversación con Radio Universo, la autoridad puntualizó que “el orden público se ha visto seriamente afectado en el último tiempo y ha contribuido el clima que estamos viviendo”, comentando, además, el debate respecto a la pena de muerte.



“¿La pena de muerte hacía que no se cometiera delitos, hacía que no se cometieran los delitos para los cuales estaba establecida la pena de muerte? Si la pena de muerte queda en pocos países por delitos comunes, para otros delitos si existe la pena de muerte. Y le puedo hablar con propiedad, porque una vez apliqué la pena de muerte cuando era juez en Los Ángeles, era muy joven ese tiempo y hoy no la aplicaría la pena de muerte”, reflexionó.



“Uno con los años adquiere sabiduría (…) cuando impuse esa pena de muerte tenía 26 años, era juez de Los Ángeles y hoy tengo más años que eso y soy ministro de la Corte Suprema y va a cambiando la visión de la vida e incluso del derecho. Si avanzamos en algo no podemos retroceder”, añadió.



Consultado por la efectividad del sistema judicial chileno, Silva aseguró que “cuando el Ministerio Público pone a disposición de los tribunales a los criminales, son condenados”, admitiendo de todos modos que “si esto no funciona bien debe ser una falla de todo el sistema (penal)”.



Respecto a la situación de La Araucanía y el rol de las Fuerzas Armadas, Silva indicó que “el orden público no corresponde a los tribunales de justicia, nosotros estamos para castigar a los responsables que se ponen a disposición de los tribunales cuando cometen algunos delitos y se están cometiendo ahí delitos y los responsables no aparecen”.



Y comentó que “la gente tiene sensación de impunidad, que se cometen delitos graves y no se ubica a los responsable y eso es tarea de las policías y Carabineros e investigaciones. Hablar de Fuerzas Armadas ya es un tema mayor. No es papel que le corresponde a las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, quizás si la situación se empieza a agravar, empieza a aparecer otro tipo de delitos, pero no es tarea de las Fuerzas Armadas esa, que se le quiere atribuir”.



“Lo que hace falta en este país es que de una vez por todas, todos los sectores condenen la violencia y la condenen de forma categórica, no con medias tintas”, sentención Silva.