Presidente de fiscales descarta "presos políticos" y rechaza idea de indulto

Agencia Aton

11.12.2020

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, afirmó hoy que la Justicia no dicta prisiones preventivas en cualquier caso y de, esa manera, descartó la existencia de los denominados "presos políticos" por el estallido social. También rechazó el indulto propuesto por algunos senadores.



En entrevista con radio Cooperativa, Uribe señaló que "en general, la prisión preventiva se dispone respecto de delitos que tienen penas de crimen, es decir, diversos tipos de robo, el homicidio, la violación, para eso hay prisión preventiva".



Añadió que "podemos revisar todos los casos en Chile, y le aseguro que no hay ni una prisión preventiva, por ejemplo, para una persona que iba caminando en una manifestación".



Asimismo, negó que haya personas cumpliendo esa cautelar por "pensar distinto", y dijo esperar que "nadie en este país piense que eso es así, porque implicaría además un desconocimiento evidente de cómo funciona nuestro sistema procesal penal".



De hecho, a pesar de reconocer que "no sé cuántos casos hay de personas que tengan un año en prisión preventiva y sean absueltas" -que no es lo mismo que ser declaradas inocentes, precisó-, el persecutor indicó que la duración de esta medida no se extiende automáticamente.



"Para que alguien esté un año en prisión preventiva tiene que haber habido, por lo menos, cuatro o cinco pronunciamientos de tribunales que, conociendo de la prueba acumulada, hayan declarado que existe mérito suficiente para tener a la persona en prisión preventiva. Esto no es caprichoso", remarcó Uribe.



Por ende, tuvo reparos para la iniciativa que surgió en el Senado de indultar a los presos por el estallido social: "yo diría que el Legislativo tiene derecho a proponer las leyes, pero esperaría que como todo, se haga con prudencia, y fijándose en que el objetivo declarado de las normas jurídicas que se proponen coincida con lo que se está diciendo en el texto de lo que se propone".



"Porque puedo decir que estoy presentando un proyecto de ley, por ejemplo, para agilizar los procesos relativos al estallido social -entre paréntesis, como si fueran los únicos que han tenido retrasos, cuestión que no es así-, pero resulta que cuando voy al texto lo que me encuentro es con un proyecto que de agilizar no provoca mucho, sino que provoca un área donde simplemente yo elimino el derecho penal", cuestionó.



Incluso, el fiscal advirtió que "hay una norma expresa hoy día de que nadie puede permanecer en prisión preventiva por más de la mitad del tiempo de la pena probable", ley que podría subsanar parte de lo que reclaman los parlamentarios.