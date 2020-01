Presidente de la Corte Suprema por jueza Acevedo: Los fallos deben limitarse al derecho y a los hechos

24Horas.cl Tvn

30.01.2020

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva Gundelach, se refirió a los comentarios de la jueza Andrea Acevedo en medio de la formalización por el caso del fallecimiento del hincha de Colo Colo, sostenido que los magistrados deben limitarse al derecho y a los hechos de la causa.



Silva, quien expresó que si bien no puede opinar sobre los fundamentos, debido a la presentación de recursos en contra de la determinación de la jueza, dejó en claro que las determinaciones judiciales deben estar sujetas al derecho y a los datos corroborados.

"Yo me he enterado en la mañana que se está estudiando la posibilidad que se deduzca un recurso de queja en contra de esa magistrada y por lo tanto no puedo emitir ninguna opinión sobre la actuación que ella tuvo (…) El ideal es que los jueces al emitir sus resoluciones se limiten al derecho y a los hechos establecidos en la causa", enfatizó.



El alto magistrado, puntualizó que no conoce de manera íntegra el fallo de la magistrada, "pero es una resolución que puede ser recurrida o que ya fue recurrida, entonces yo no puedo pronunciarme sobre ello".



La jueza Andrea Acevedo, dijo ayer -entre otros polémicos argumentos- que la Garra Blanca "no tiene una actitud no muy acorde al estado de derecho” y que al carabinero imputado "no le estaban tirando flores o lanzando challas".

