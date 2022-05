Presidente del CAVEI ante alza de casos COVID en Chile: "Está dentro de las expectativas"

24Horas.cl Tvn

23.05.2022

Los contagios de COVID-19 en el país han aumentado 93% en las últimas dos semanas, según cifras del Ministerio de Salud. En tanto, la región Metropolitana triplicó los casos activos del virus, siendo la zona oriente la que mantiene los índices más altos.

El doctor Jaime Rodríguez, presidente del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI), explicó en 24 AM que "está dentro de las expectativas que tengamos estas alzas de casos" y señaló que hubo un mayor número de contagios "en gran parte porque volvimos a una normalidad. Prácticamente de 0 a 100 km/h este año, sin tener una pausa y reflexionar muy bien que estábamos en un período postpandémico".

Minsal ante alza de casos COVID: "Estamos preparados para distintos escenarios" Leer más

Además, dijo el doctor, influye "el hacinamiento y la falta de medidas de protección hace que se facilite la transmisión de un virus que ya sabemos que ha mutado a formas más trasmisibles".

El informe de comunicación de riesgo "no fue quizás el ideal pensando en esto. Me refiero no a alertar a la gente de que ande asustada, sino a que entender que esta es una enfermedad respiratoria, que requiere distanciamiento social, que hay medidas de precaución, y que la gente entienda por qué se está vacunando y siguiendo cada medida".

Sobre la seguridad en el proceso de vacunación, el doctor Rodríguez dijo que "como cualquier otro medicamento, tienen efectos secundarios y no existe nada 100% seguro. Así como tengo pacientes que son alérgicos severos al paracetamol, las vacunas tienen efectos secundarios. En Chile, existe un sistema de fármacovigilancia donde se va revisando qué efectos tiene cada vacuna. El personal de salud informa al Instituto de Salud Pública (ISP) y ellos hacen una revisión en relación a si ese efecto fue relacionado a la vacuna o no. De todas maneras, es mucho más seguro vacunarse a esperar a tener la enfermedad natural".