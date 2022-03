Presidente del Colegio de Profesores RM afirma que "hay que priorizar el aspecto emocional" de los estudiantes

24Horas.cl Tvn

29.03.2022

Durante la jornada de este lunes, una amenaza de tiroteo divulgada por redes sociales obligó la suspensión de clases del Liceo Industrial Benjamin Franklin de Quinta Normal.

En concreto, El registro en cuestión aludió directamente a "estar preparados para una masacre escolar para el día lunes 4 de abril de 2022", usando una voz similar a la de 'Anonymous', donde además la o las personas involucradas prometieron tomar venganza y que "eliminaremos sala por sala, no importa quién".

Ante este hecho de violencia escolar, el presidente del Colegio de Profesores RM, Mario Aguilar, conversó en Medianoche sobre lo ocurrido enfatizando que la violencia viene "escalando" desde hace un tiempo pero que, con el retorno masivo presencial desde el mes de marzo, "ha habido un aumento muy fuerte de la violencia" y que la situación los tiene "bastante preocupados".

En cuanto la posible hipótesis a las situaciones registradas en los establecimientos educacionales, el profesor Aguilar catalogó que no se "previó bien el retorno" a la presencialidad, esto puesto que luego de dos años en que no existía asistencia a las aulas, se "pierden hábitos de estudio y convivencia", por lo que no está de acuerdo con el "retorno inmediato y abrupto a la jornada escolar completa".

"Nosotros lo advertimos, pasar de no asistir durante dos años a clases a asistir ocho horas continuas es molesto, estresante (...) fue inadecuado volver a la jornada escocar completa nos parece un error, tiene que haber un retorno gradual" agregó Aguilar.

Además, sobre el regreso a la presencialidad de las clases, el presidente del Colegio de Profesores RM, agregó que "hay que priorizar el aspecto emocional y la readaptación gradual a la rutina escolar, más que la obsesión por la cobertura de contenidos como el SIMCE y el rendimiento, eso no puede ser el foco".

Esto puesto que, según Aguilar "estar ocho horas encerrados con una mascarilla en una sala que a veces no tiene ventilación, son factores tensionantes" y que, "no pueden haber 45 estudiantes en una sala de clases, incluso superando el tema pandemia"

Asimismo sostuvo que hoy en día, "los profesores exitosos son aquellos que tienen más posibilidades de dialogar, de escuchar y de innovar en la clase" y que el "profesor" de la "antigua escuela" está quedando desarraigado.

Amenaza de tiroteo en liceo de Quinta Normal

En cuanto a la amenaza de tiroteo en el Liceo Industrial Benjamin Franklin de Quinta Normal, Mario Aguilar lo catalogó como una situación "gravísima".

"Sobre casos que ocurren en Estados Unidos, todos partieron con algo así, con que alguien puso en redes sociales amenazas y creyeron que era una tontera, después los hechos se concretaron. Esto no se puede tomar como algo menos o minimizar su importancia" enfatizó.

De igual manera sostuvo que se han reunido con autoridades policiales y nacionales para que "esto sea investigado a fondo y que llegue a dilucidar" porque "no debiera ser tan difícil" reconocer a los autores, puesto que "especialistas computacionales deberían dar con el origen de esto".

Finalmente puntalizó que la "preocupación" que levantó el caso esta jornada, "continúe en los días siguientes hasta que se de con los autores de la amenaza".