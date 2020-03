Presidente Piñera anunció sanciones por manipulación de precios: "Vamos a ser implacables para perseguirlos y castigarlos"

24Horas.cl Tvn

18.03.2020

El Presidente Sebastián Piñera se refirió en conversación con 24 Horas al Estado de Catástrofe que decidió adoptar ante los casos de coronavirus en nuestro país.

Consultado por el tiempo que se tomó para decretar el Estado de Catástrofe, el Mandatario expresó que "la crisis del coronavirus se originó en China el 15 de diciembre, cuando se conoce el primer caso. Nosotros, el 3 de enero, pocos días después, tuvimos nuestra primera reunión de trabajo para prepararnos para esta crisis. El 8 de febrero decretamos alerta sanitaria, que permite que el Ministerio de Salud tenga los recursos y las facultades para tomar todas las providencias que había que tomar en esa época".

"Después, hemos ido tomando decisiones en base a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del comité de expertos, escuchando a mucha gente y tomando la decisión necesaria en el momento adecuado. Eso es lo que hemos hecho, por ejemplo con el cierre de las fronteras, la suspensión de las clases de los colegios y ahora el Estado de Catástrofe. Yo sé que hay muchos que están muy creativos y proponen todo tipo de medidas sin ningún análisis, sin ningún fundamento. Un presidente tiene que hacer lo que es bueno para Chile, no lo que pide cualquier persona", añadió el jefe de Estado.

Respecto a la suspensión de clases, "siempre estaba en nuestro plan. Cuando nos reunimos con el panel de expertos, que son reconocidos por su excelencia, lo que dijeron era que en ese momento no era necesaria, pero que iba a venir en cuestión de días. Efectivamente, muchos alcaldes suspendieron clases, porque ellos son los sostenedores de los colegios municipales. Y nosotros tomamos la decisión de suspender las clases, porque nos pareció que era lo más conveniente para Chile. Cada decisión que hemos tomado, está en base a la evidencia científica, a las recomendaciones de la OMS, que la hemos asumido y adoptado todas. Ahora, mucha gente propone muchas cosas que son malas para el país. Por ejemplo, si un alcalde cierra el mall de su comuna, ¿qué significa? Que la gente de esa comuna va a tener que irse a las otras comunas, y por tanto trasladarse más, transporte público y aglomeraciones. Las decisiones hay que tomarlas pensadas y no improvisadas".

"Si fuera estrictamente necesario, está contemplada la posibilidad del toque de queda"

Con el Estado de Catástrofe, y si habrá presencia militar en las calles, el Presidente Piñera expresó que "lo que hemos decretado es uno de los estados de excepción que contempla la Constitución. Son cuatro: Emergencia, Sitio, Asamblea y el de Catástrofe, para situaciones de calamidad, como la que estamos viviendo. Eso sí permite a las Fuerzas Armadas, porque vamos a designar jefes de la defensa en cada una de las regiones, que van a asumir el mando de Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Por tanto van a estar, pero creo que van a estar en una situación distinta a lo que ocurrió con el Estado de Emergencia del 18 de octubre, porque en ese momento el problema principal era el orden público, ahora es proteger la salud de los chilenos".

"Las Fuerzas Armadas están colaborando, primero, prestando asistencia en materia de hospitales. Ellos han prestado los hospitales de campaña, los hospitales PAME —que son hospitales de rápido despliegue— y también el buque hospital Sargento Aldea. A eso se suman las medidas que hemos tomado nosotros. En Chile tenemos aproximadamente 40 mil camas en el sistema de salud y hemos agregado 7 mil camas más", añadió el Mandatario.

"No he dicho que no va a haber problemas de orden público, digo que el 18 de octubre el principal problema era el orden público, los incendios, las quemas, los saqueos, el vandalismo, la violencia. Yo espero que en esta oportunidad, y confío en los chilenos, que vamos a concentrar nuestro esfuerzo en la protección de la salud. Por tanto, sí, los militares van a estar protegiendo los hospitales, protegiendo todos los lugares en donde haya atención de salud, protegiendo toda la cadena logística que se requiere en materia de medicamentos, traslado de médicos, protegiendo también a los pacientes que tienen que ser trasladados. Además, van a colaborar en proteger nuestras fronteras, para que el cierre sea eficaz. Van a estar en la calle, pero yo creo que una misión cuyo énfasis va a ser proteger la salud de los chilenos, a diferencia de lo que ocurrió el 18 de octubre", agregó Piñera.

Posteriormente, consultado sobre si será necesario implementar toques de queda, el jefe de Estado sostuvo que "el Estado de Catástrofe que hemos decretado establece facultades especiales al Presidente y también a los jefes de la defensa. Entre ellos, poder establecer restricciones a la reunión y a la movilización de las personas. Dentro de eso, y si fuera estrictamente necesario, está contemplada la posibilidad del toque de queda. Pero yo creo que hoy día lo más importante es establecer cuarentenas. La diferencia entre cuarentena y toque de queda es que la cuarentena es que las personas se queden en un lugar. En su casa, en un barrio, en una ciudad, dependiendo de la magnitud de la cuarentena. En cambio, el toque de queda significa que una persona no puede salir a la calle".

"Vamos a tomar todas las medidas que estimemos necesarias para proteger la salud de los chilenos y la vida, especialmente, de los grupos de riesgo, que son los adultos mayores y los enfermos crónicos. Pero hay una cosa muy importante. Además de proteger la salud y la vida, que es muy importante, también tenemos que mantener el funcionamiento de nuestro país, de nuestra sociedad. Por ejemplo, tiene que seguir habiendo abastecimiento de electricidad, de agua potable, telecomunicaciones, tienen que seguir funcionando los hospitales, el Instituto Médico Legal, por dar algunos ejemplos. Por tanto, no es una tarea simple, porque hay que compatibilizar proteger la salud y la vida —primera prioridad—, pero también que el país funcione. Un país en funcionamiento es esencial para que las personas puedan tener los bienes y servicios esenciales para la vida. Ese es el equilibrio que hemos buscado siempre", agregó Piñera.

Sanciones por manipulación de precios

Más tarde, el Mandatario sostuvo que "el Estado de Catástrofe otorga facultades especiales para la protección de la salud y la vida de las personas. Por ejemplo, si tuviéramos acaparamiento de mascarillas o de medicamentos, o de tests, por supuesto que se requisan para ponerlos al servicios de la causa principal, que es proteger la salud. Eso no significa que no se compense a aquellos que son sujetos o que son afectados por estos requisamientos, pero sí, tenemos esa facultad".

"Hago un llamado a todos mis compatriotas. Cuidamos nuestras vidas, pero también cuidemos la vida de los demás, y especialmente de los adultos mayores y enfermos crónicos, porque ellos son los que están con la mayor exposición y vulnerabilidad a desenlaces fatales. Hoy día tenemos 238 casos, se agregaron 37 más. Tenemos ocho personas hospitalizadas en unidades intensivas o críticas, tenemos una persona que está en riesgo vital y, gracias a Dios, no tenemos que lamentar hasta ahora ninguna muerte. Eso no es casualidad, es producto de que Chile tomó una decisión, que no tomaron otros países de nuestro continente, que fue desde el primer día seguir la instrucción de la OMS, que es aislar para evitar el contagio, testear para identificar a los que están enfermos, tratarlos para que lograr que se mejoren y monitorear la evolución. De esa manera, por ejemplo, Chile tiene una capacidad para hacer 3 mil test diarios del coronavirus, y la estamos aumentando a 8 mil. Cuando apenas ocurrió esto, recibimos el ADN del coronavirus desde China, y el Instituto de Salud Pública fue capaz de generar su propio test, algo que muy pocos países en el mundo tenían en esa época. Por eso, Chile es probablemente el país que más ha testeado (...) No nos confundamos con las cifras que estamos viendo de otros países de América Latina, porque si un país no testea no tiene enfermos, pero puede tener muchos muertos", añadió Piñera.

Luego, el Mandatario anunció sanciones por manipulación de productos, expresando que "en algunos casos ha habido uso abusivo de una posición dominante. En el fondo es abusar de los chilenos. Yo le quiero decir a esas personas que vamos a ser implacables y que tenemos las facultades, y el Estado de Catástrofe nos da facultades adicionales, para perseguirlos y castigarlos. Lo que están haciendo es inmoral y un atentado a la salud y la vida de todos nuestros compatriotas, que yo como Presidente de Chile, jamás voy a aceptar".

"Si alguien está haciendo ese abuso de sobreaumentar los precios en forma abusiva, es algo que es inaceptable desde todo punto de vista, moral y legal. Por eso, Cenabast tomó una decisión, que es anticiparse —como lo estamos haciendo con los remedios—, comprar barato y venderle barato a las farmacias con una condición: que ellas también vendan barato a público. El ministro Mañalich ha dicho que una mascarilla normal —aquí hay que distinguir, porque hay mascarillas y mascarillas. Hay algunas que son baratas, pero poca protección y otras que son más caras y de mucha mayor protección—. Cenabast está entregando y va a entregar a todas las farmacias las mascarillas y otros elementos necesarios a un precio que es el justo", añadió el Mandatario.

"Lo importante es proteger los empleos"

Respecto cuánto va a costar al país la crisis por el coronavirus, Piñera indicó que "hemos creado un fondo de 220 mil millones de pesos, con el cual estamos financiando el aumento de la dotación de personal, aumento en número camas, aceleración de hospitales que vamos a traer. Estamos anticipando la puesta en marcha de cinco hospitales que van a dedicarse al tema del coronavirus, el de Ovalle, de Viña del Mar, Exequiel González, el de Padre Las Casas y el de Angol. Todo eso tiene un costo que hemos estimado, pero el verdadero costo del coronavirus lo estamos viendo en el mundo, que está al borde de una profunda recesión. Las bolsas de valores se han derrumbado, las tasas de desempleo están creciendo. Por tanto, para Chile va a haber un costo económico muy grande, porque va a caer la actividad económica, que va a significar menos ingreso para el Estado. Y al mismo tiempo tenemos más presiones de gasto. Hay un costo de salud, pero también un costo económico que va a afectar los empleos, las oportunidades. Tenemos que ser responsables de enfrentar el coronavirus y al mismo tiempo fortalecer nuestra economía, y eso es lo que hemos hecho con un plan de reimpulso a nuestra economía que pretende proteger los empleos y proteger a las PYME".

"Aquí lo importante es proteger los empleos. Por esa razón hemos hecho muchos esfuerzos para permitir y facilitar que las PYME puedan sobrevivir a esta crisis que han vivido, que venía del 18 de octubre y que ahora se acrecenta con el coronavirus", añadió.

