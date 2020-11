Presidente Piñera: "El Gobierno ha convocado cada vez que ha podido a participar en las Primarias"

Agencia Aton

29.11.2020

El Presidente Sebastián Piñera afirmó hoy que el Gobierno llamó a participar en estas elecciones primarias, pero recalcó que el voto es voluntario. Además, aseguró que los ministros que esta mañana acompañaron a dos candidatos no intervinieron en el proceso.



"El Gobierno ha convocado cada vez que hemos podido a participar en las elecciones primarias y hoy día lo he hecho nuevamente", señaló el mandatario en una actividad realizada en Colina, donde destacó la aprobación del Presupuesto 2021.



"Naturalmente, esta es una participación voluntaria y por eso los que puedan y quieran votar yo los llamo a que voten, porque así fortalecemos la participación democrática y eso fortalece nuestra democracia", añadió.



Agregó que "les hemos pedido a los ministros que no intervengan en las elecciones, porque los ministros se deben a todos los chilenos y por eso siempre hemos dicho que deben trabajar para todos y cada uno de los chilenos"



Sin embargo, enfatizó, "que los ministros acompañen el día de la votación a candidatos es parte del rol ciudadano que ellos tienen", esto en referencia a Mónica Zalaquett y Cristián Monckeberg que esta mañana acompañaron a candidatos a alcalde en Vitacura.