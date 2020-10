Presidente Piñera felicita a Luis Arce tras ganar elección presidencial en Bolivia

24Horas.cl Tvn

19.10.2020

Esta tarde el Presidente Sebastián Piñera se sumó a otros mandatarios latinoamericanos al felicitar a Luis Arce tras ganar las elecciones presidenciales en Bolivia.

Usando su cuenta de Twitter indicó que “Recién conversamos por teléfono para desearle éxito en su gestión. Estoy seguro que trabajaremos con voluntad para avanzar hacia una nueva etapa en nuestra relación bilateral y fortalecer la integración regional”.

Cabe recordar que el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, compareció ante los medios en La Paz emocionado, tras difundirse un sondeo a boca de urna que le da ganador en primera vuelta en las elecciones de este domingo en Bolivia.

Por su parte, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, publicó en Twitter que "aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca -candidato a vicepresidente- han ganado la elección".

En tanto, el candidato Carlos Mesa asumió este lunes que su rival electoral Luis Arce será ganador de las elecciones en Bolivia y su formación Comunidad Ciudadana encabezará la oposición.

Carlos Mesa dijo que los sondeos en boca de urna publicados anoche auguran que será "claro triunfador en primera vuelta" el exministro Luis Arce, por lo que Comunidad Ciudadana ejercerá de "cabeza de la oposición" para el periodo 2020-2025.

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, anunció este lunes que se comunicó con Luis Arce para "felicitarlo por su triunfo democrático" como "presidente electo de Bolivia", tras las elecciones de este domingo en las que el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) lidera los resultados preliminares.

"Acordamos continuar impulsando las sólidas relaciones bilaterales entre nuestros países y la integración regional", añadió en su cuenta de Twitter Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.

EE.UU. felicitó este lunes al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, por su victoria en las elecciones de Bolivia y aseguró que está deseando trabajar con él para "promover la prosperidad económica, los derechos humanos y la libertad de prensa".



"Felicitamos al presidente electo de Bolivia, Luis Arce, y al vicepresidente electo, David Choquehuanca, y felicitamos al pueblo boliviano por su voto pacífico. Esperamos trabajar con el Gobierno recién elegido para promover la prosperidad económica, los derechos humanos y la libertad de prensa", dijo en Twitter el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Michael Kozak.

