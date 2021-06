Presidente Piñera firma decreto y pone fecha para inicio la Convención Constitucional: Será el 4 de julio

24Horas.cl Tvn

20.06.2021

Durante la tarde de este domingo, el Presidente de la República, Sebastián Piñera firmó el decreto que establece la fecha, hora y lugar de la primera sesión de la Convención Constitucional.

El Mandatario realizó un punto de prensa en La Moneda, lugar desde donde confirmó que la primera sesión será realizada el próximo domingo 4 de julio a las 10 de la mañana en el edificio del exCongreso Nacional en la ciudad de Santiago. Tras este decreto, los 155 constituyentes tendrán un plazo de nueve meses, prolongable a 12, para redactar una nueva Carta Magna.

Asimismo indicó que esta Convención deberá respetar "el carácter de república que tiene el Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados y que se encuentran vigentes".

"Adicionalmente no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades elegidas por votación popular. Por otra parte, y tal como lo establece la reforma constitucional que dio origen a esta convención, esta no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía ni asumir otras atribuciones que no le hayan sido expresamente conferidas", añadió.

Del mismo modo indicó que "dentro de este marco, esta Convención "tiene importantes grandes grados de autonomía que todos debemos respetar. Sin embargo, su misión no es gobernar ni legislar, tareas que les corresponden al Gobierno y al Congreso, y que seguirán siendo ejercidas".

El Presidente también indicó que el Gobierno prestará "todo el apoyo técnico, financiero y administrativo necesario para su instalación y funcionamiento".

En ese sentido, también dijo que la Convención tiene "la misión de esta Convención es, respetando siempre nuestra Constitución y nuestro Estado de Derecho, a través del diálogo, la colaboración y la búsqueda de acuerdos, lograr las mayorías de dos tercios necesarias para acordar y proponer una nueva Constitución para Chile".

"Sin duda esta misión, va a exigir mucha grandeza, visión, grandeza, sabiduría y patriotismo, que nuestra hermosa historia recuerde a los convencionales constituyentes como los constructores de los grandes acuerdos, como los forjadores de un mejor futuro para Chile y para todos los chilenos", agregó.

El Jefe de Estado terminó su discurso indicando que "esta Convención Constitucional será un hito histórico. Por primera vez en nuestra historia estaremos escribiendo democráticamente y con amplia participación ciudadana una nueva Constitución para Chile. Esto representa no sólo una gran oportunidad, sino que sobre todo, una enorme responsabilidad con Chile y los chilenos de hoy y los que vendrán".

Recordemos además que, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, confirmó a 24 Horas que el presidente de la República, Sebastián Piñera, no estará presente en la sesión inaugural de la Convención Constitucional, ni tampoco habrá otras autoridades de Gobierno.