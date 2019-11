Presidente Piñera: "No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos"

24Horas.cl Tvn

17.11.2019

El presidente Sebastián Piñera habló este domingo desde La Moneda donde agradeció el acuerdo al que llegaron los parlamentarios el viernes pasado por la nueva Constitución, adelantó que podría haber un mayor aumento a las pensiones y se refirió a las violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas policiales.

Sobre esto, el Mandatario aseveró que "no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos y abusos", reconociendo, además, que, pese a los cuidados que se han solicitado por parte de las autoridades, "en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuera, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos".

"Nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y la justicia exige que todos estos casos que están siendo investigados, sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados por los tribunales de justicia", aseveró.

Sobre este tema, el presidente dio sus condolencia a los familiares de las víctimas y aseveró que habrá asistencia para ellos "y para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia".

Nueva Constitución

El presidente agradeció la colaboración que tuvo desde distintos puntos de la sociedad tras haber hecho un llamado a tres grandes acuerdos el pasado martes, destacando su aporte para poder alcanzarse el acuerdo del viernes para una nueva Constitución.

"El acuerdo por una nueva Constitución significa un compromiso amplio, sólido y estoy seguro tiene el apoyo mayoritario de la ciudadanía, la que tendrá una activa participación", aseguró.

También agradeció a los parlamentarios que "lograron superar muchas de sus diferencias históricas", poniendo los intereses de los chilenos por delante.

Finalmente, destacó que, tras lo acordado, "serán los ciudadanos los que tendrán la última palabra en nuestra futura Constitución".

Agenda Social

Piñera dijo que, más allá del acuerdo por una nueva Constitución y que "hemos dado pasos importantes y en la dirección correcta", aún hay muchas cosas por hacer y no hay nada definido de cara al futuro.

"El desenlace de las últimas cuatro semanas aún no está escrito y va a depender de nosotros el poder construir y recorrer juntos los caminos que conduzcan a nuestro país a un buen puerto", aseveró.

También destacó que lo que se buscará con un acuerdo por la Justicia Social es "mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores, los ingresos de nuestros trabajadores, la salud de nuestras familias y para asegurar, a través de precios razonables de los servicios básicos, que las familias enfrenten un costo de la vida que reduzca el temor de tantas familias de saber si van a llegar a fin de mes".

Además, y en materia de pensiones, el presidente afirmó que "nuestro Gobierno está dispuesto más allá del aumento de 20% que hemos propuesto", aunque dijo que eso requiere de gradualidad para hacerlo de manera responsable.

Sobre las medidas, señaló que "estamos muy conscientes que las medidas que hemos anunciado y anunciaremos no van a solucionar todos los problemas de forma inmediata, pero sí que van a significar un alivio y un firme compromiso del Gobierno en avanzar hacia un Chile más justo".

Estado de Emergencia

El presidente Piñera, además, reconoció que el pasado martes contempló la idea de declarar Estado de Emergencia por los desmanes que ocurrían en distintos puntos del país, en la jornada de paro nacional.

"Esa noche, como presidente de Chile tuve que optar entre dos caminos muy difíciles: El camino de la fuerza de decretar un nuevo Estado de Emergencia constitucional o el camino de la paz", aseveró.

"Esa noche optamos por el camino de la razón para darle una opción a la paz", destacando que el llamado a hacer grandes acuerdos por la paz, la justicia social y una nueva Constitución tuvieron acogida.

También hizo un nuevo llamado a condenar de manera transversal la violencia y aseguró que no habrá impunidad "con aquellos que causaron tanto daño".