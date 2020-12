Presidente Piñera pagó multa cercana a $2,5 millones por no usar mascarilla en público

24Horas.cl Tvn

18.12.2020

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ya pagó una multa de aproximadamente $2,5 millones por no usar mascarilla en espacio público, específicamente en una playa de Zapallar.

⚠️ COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/udQwI5IL0N — Seremi de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) December 18, 2020

El Mandatario fue quien inició el proceso que terminó con la sanción luego de la viralización de una fotografía en que se ve al Jefe de Estado saludando a algunos ciudadanos en la arena y en cuyo registro el Mandatario sale sin el cubrebocas.

La multa es el resultado de un sumario sanitario iniciado por autodenuncia, acción que Presidencia explicó en un comunicado aduciendo que "dado que no había funcionarios de la Seremi de Salud fiscalizando dicho lugar (la playa de Zapallar), el Presidente ha resuelto autodenunciarse".

"FUE UN ERROR Y LO LAMENTO"

Recordar que la autoridad pidió disculpas a través de su cuenta en Instagram por lo ocurrido y dio su versión de por qué en ese momento no respetó las medidas sanitarias.

"Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", aseguró.

Allí, añadió que "sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice u fue un error que lamento y me disculpo".

Finalmente, Píñera aseveró que "sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos".