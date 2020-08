Presidente Piñera por aglomeraciones en Santiago: "Lo que vimos ayer fue una irresponsabilidad"

El Mandatario hizo un llamado a la población a cuidarse del coronavirus y afirmó que "no vamos a permitir aglomeraciones ni en la etapa 1, ni en la etapa 2, ni en el etapa 3, ni en la 4"

24horas tvn

18.08.2020

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, calificó las aglomeraciones registradas este lunes en el centro de Santiago como una "irresponsabilidad" y llamó a las personas a ser conscientes de la situación que está viviendo el país en medio del plan Paso a Paso que busca comenzar a desconfinar las comunas.

Según expresó el Mandatario el plan impulsado por el Gobierno "entrega más libertad, pero exige mayor responsabilidad. Lo que vimos ayer fue una irresponsabilidad", aseveró y agregó "lo que vimos ayer no puede volver a ocurrir".

Esto luego que en diversos puntos de Santiago y Estación Central se registraran largas filas, específicamente en el barrio Meiggs y en el mall Chino, donde este último tuvo que ser clausurado por la gran cantidad de personas que se agolparon para comprar.

"El coronavirus va a estar con nosotros por mucho tiempo, nadie sabe cuando va a estar disponible la vacuna por lo tanto tenemos que aprender a vivir con él", recalcó el Presidente.

"No vamos a permitir las aglomeraciones ni en la etapa 1, ni en la etapa 2, ni en el etapa 3, ni en la 4, porque la aglomeración, falta de distanciamiento y falta de mascarilla solo ayuda al virus", afirmó.

En esta línea es que Piñera recalcó la importancia de la responsabilidad. "Tenemos que actuar con responsabilidad, si no no vamos a salir nunca del coronavirus. Confío en la inteligencia madurez y responsabilidad de los chilenos, si no es por proteger su vida, es por la de los demás", concluyó.