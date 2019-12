Presidente Piñera por sus dichos en entrevista: "Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre"

24Horas.cl Tvn

El Presidente Sebastián Piñera publicó en redes sociales un video en donde aclara la polémica surgida tras su entrevista hace algunos días para el medio CNN en Español, en donde señala que varios de los registros viralizados sobre el violento actuar de algunos carabineros durante las protestas sociales son "falsos", fueron grabados en el extranjero y corresponden a "fake news".

Según reconoce el Mandatario, las interpretaciones al respecto "ciertamente no reflejan ni mi pensamiento ni mi intención". Añadió que "la defensa de los derechos humanos de todos en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, ha sido un principio rector que me ha guiado toda mi vida".

Al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones q no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad. pic.twitter.com/jxFKam6cvQ