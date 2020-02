Presidente Piñera presenta plan para enfrentar sequía: "Tenemos como meta asegurar el agua potable para todos"

24Horas.cl Tvn

04.02.2020

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentó un plan para enfrentar la sequía que afecta al país luego de recibir el diagnóstico entregado por la Mesa Nacional de Agua.

La zona central de Chile muestra déficits sostenidos en las precipitaciones durante los últimos 10 años, lo que la convierte en la década más seca desde que se tiene registro.

Frente a ello, el Gobierno está desarrollando un conjunto de medidas a corto, mediano y largo plazo para asegurar el abastecimiento de agua para las personas, y al mismo tiempo, la implementación de un método que permita continuar con la actividad económica y productiva, el desarrollo agrícola y agropecuario, y el turismo, entre otros rubros.

"Tenemos una sequía alarmante y que no permite darle un segundo", afirmó el Presidente y agregó: "Queremos enfrentar esto como un tema de Estado que requiere una respuesta con un claro sentido de urgencia".

El Mandatario anunció que este plan se basa en tres pilares fundamentales: Garantizar la seguridad del abastecimiento del agua; asegurar la calidad del agua; y modernizar el marco legal e institucionalidad pública.

Una de las primeras decisiones que se adoptaron para combatir la sequía fue declarar emergencia agrícola en 119 comunas, a lo largo de seis regiones (Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, O’Higgins y Maule) y zona de catástrofe en las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Actualmente, 136 comunas de cinco regiones se encuentran con decretos de escasez vigentes, que permiten ejecutar acciones extraordinarias para abastecer de agua a los agricultores.

"Tenemos como meta asegurar el agua potable para todos los integrantes de este país y para las actividades productivas", recalcó el Presidente.

"Vivíamos en un Chile donde el agua no era un problema, ese Chile se acabó, todos tenemos que cuidar el agua. Vamos a enfrentar un nuevo periodo donde el agua va a ser mucho más escaza", sentenció y concluyó "porque sin agua no hay vida y sin vida no hay nada".