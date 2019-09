Presidente Piñera rechaza dichos de Bolsonaro sobre Bachelet: "No los comparto en absoluto"

24Horas.cl Tvn

04.09.2019

El Presidente Sebastián Piñera reaccionó ante los dichos de su par de Brasil, Jair Bolsonaro, quien generó una fuerte polémica tras criticar duramente a la actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

A través de su cuenta de Facebook, Bolsonaro afirmó que "Michelle Bachelet, comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sigue la línea de (Emmanuel) Macron entrometiéndose en los asuntos internos y la soberanía brasileña, ataca a Brasil con la agenda de derechos humanos (bandidos), atacando a nuestra valiente policía civil y militar".

El mandatario brasileño aludió luego al padre de la exmandataria, el general de la Fuerza Aérea de Chile, Alberto Bachelet, a quien calificó de “comunista” y que fue “derrotado” por el “personal de Pinochet”. Cabe recordar que el general Bachelet murió como consecuencia de las torturas de sus camaradas de armas en el contexto de la dictadura.

PIÑERA: "ESTAS VISIONES DEBEN EXPRESARSE CON RESPETO POR LAS PERSONAS"

La respuesta del Presidente Piñera vino la tarde de este miércoles desde el Palacio de La Moneda. Por medio de un breve punto de prensa, el jefe de Estado aseguró no compartir "en absoluto" las palabras de Bolsonaro, con quien se reunió recientemente en Brasil. Sin embargo, cuestionó también las declaraciones críticas de Bachelet hacia el gobierno brasileño señalando que "las declaraciones emitidas por Alta Comisionada deben ser debidamente justificadas con los antecedentes y la evidencia que corresponde, las que no fueron públicamente acompañadas en esta ocasión".

No obstante, señaló que "sin perjuicio de las distintas miradas que pueden existir respecto a los gobiernos que tuvimos en la década de los 70 y los 80, siempre estas visiones deben expresarse con respeto por las personas. En consecuencia, no comparto en absoluto la alusión hecha por el presidente Bolsonaro respecto a una ex Presidenta de Chile, y especialmente en un tema tan doloroso como la muerte de su padre".

Por su parte, el canciller Teodoro Ribera, quien justamente se encuentra de visita oficial en Brasil, emitió un comunicado en donde si bien no expresa un rechazo frontal a las declaraciones de Bolsonaro, respalda la actual función de la ex Presidenta.

Asimismo, enfatiza en la necesidad de "salvaguardar los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, y de proteger su institucionalidad. Esta mirada es compartida hoy por la inmensa mayoría de los chilenos, quienes han desarrollado una especial sensibilidad hacia todos quienes se vieron afectados".

Añade que "en la construcción del Chile actual, Michelle Bachelet, al igual que los demás ex Presidentes de la República, jugó un rol determinante, y la República de Chile reconoce y valora su aporte al país".

Sus palabras finalizan declarando que "hoy Michelle Bachelet ejerce el cargo de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y las declaraciones que ella emite en dicha función y las decisiones que adopte, es un asunto propio de dicho organismo y de los Estados a los que se refiere. Los informes y declaraciones elaborados por la Alta Comisionada, debidamente justificadas y con adecuadas evidencias, corresponden ser analizados por dicha organización y los Estados mencionados".