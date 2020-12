Presidente Piñera se "autodenunciará" por no usar mascarilla en playa de Cachagua

"El Presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse, con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda", dijo la Presidencia, debido a que en el momento "no había funcionarios de la Seremi fiscalizando.

24Horas.cl Tvn

07.12.2020

El Gobierno informó que el Presidente Sebastián Piñera se autodenunciará luego de la polémica generada por no usar mascarilla mientras paseaba por la playa en Cachagua, y en donde se tomó fotografías con personas sin el protector.

Según dijo la Presidencia por medio de un comunicado, "dado que no había funcionarios de la Seremi de Salud fiscalizando en dicho lugar, el Presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse, con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda".

Paralelamente, el vocero Jaime Bellolio dijo a Cooperativa que el Mandatario "tomó la decisión y ya tomó contacto con la autoridad de la Seremi de Salud y eso va a ocurrir en las próximas horas. Él va a hacer esa autodenuncia".

Bellolio destacó que el proceso consiste en "una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo".

Agregó que el propio Piñera "ingresará ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa".

De igual manera, subrayó que el Presidente caminó gran parte del recorrido sin personas cerca, pero que al final de este se le acercaron personas para pedirle fotografías.

"Él reconoce que fue un error, que debió haberse puesto una mascarilla", manifestó Bellolio.

"FUE UN ERROR Y LO LAMENTO"

Recordar que la autoridad pidió disculpas a través de su cuenta en Instagram por lo ocurrido y dio su versión de por qué en ese momento no respetó las medidas sanitarias.

"Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto", aseguró.

Allí, añadió que "sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice u fue un error que lamento y me disculpo".

Finalmente, Píñera aseveró que "sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos".