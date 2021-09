Presidente Piñera tras Parada Militar: "Los países no pueden vivir de los bonos"

En tanto, sobre la crisis económica, manifestó que “Chile es uno de los países que se está recuperando con más fuerza, en la economía y en el empleo, porque, al fin y al cabo, los países no pueden vivir de los bonos. Lo que realmente hace que las familias progresen, es cuando los países son capaces de crecer, crear empleo, invertir, innovar, emprender, y en eso estamos muy comprometidos”.

19.09.2021

El Presidente Sebastián Piñera valoró la realización de la Parada Militar en las dependencias del Parque O’Higgins, en la comuna de Santiago, luego de que el año pasado fuera suspendida por la compleja situación de la pandemia del covid-19.



El Mandatario destacó que “ha sido una gran Parada Militar, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden y de Seguridad han demostrado su gallardía, pero también su compromiso. Yo creo que un día como hoy, en que celebramos las glorias del Ejército de Chile, es bueno que todos los chilenos valoremos, respetemos y queramos a nuestros signos patrios, como nuestra bandera o himno nacional, y también a nuestros héroes”.

“Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, porque es fundamental para la libertad y para la vida de todos los chilenos. Para eso tienen una capacidad disuasiva, nosotros nos hemos preocupado de que siempre nuestras Fuerzas Armadas tengan la capacidad disuasiva para que nadie ni siquiera piense en agredir a nuestro país”, añadió.

Además, analizó lo que fue la ceremonia, que por última vez verá como Presidente de Chile, ya que en marzo de 2022, debería asumir el próximo Jefe de Estado, que será definido en las elecciones de fin de año.

Al respecto, Piñera sostuvo que “ser Presidente de Chile es un gran honor, pero también una gran responsabilidad. Cuando veníamos para acá, conversábamos con mi mujer, Cecilia (Morel), que no hemos dejado de trabajar ni ella ni yo un solo día desde que asumimos esta responsabilidad”.

“Es posible que esta sea la última Parada Militar como Presidente, pero no como ciudadano. Voy a seguir sintiendo y emocionándome con nuestras historias, nuestras glorias militares, nuestros actos heroicos, nuestras tradiciones, nuestra maravillosa patria”, añadió.

En esa línea, también expuso que “uno cuando asume la Presidencia sabe que no hay alivio, que va a ser duro y difícil, y a nosotros nos ha tocado especialmente difícil. La primera vez nos tocó un terremoto devastador 11 días antes de asumir, ahora nos ha tocado la crisis política, la pandemia, la crisis económica, la crisis social, pero sumando y restando, cuando se deponga el mundanal ruido, yo creo que Chile lo ha hecho bien”.



“Hemos logrado encausar la crisis política a través de nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, a través de una Convención Constitucional que, esperamos, llegue a buen puerto, y bien puerto es una buena Constitución para Chile, que recoja nuestros valores, nuestras tradiciones”, argumentó.



Piñera también comentó que “además de eso, la crisis sanitaria, del coronavirus, la estamos enfrentando bien y hemos logrado reducir significativamente los contagios, las hospitalizaciones y estamos cumpliendo nuestro deber: proteger la salud y vida de los chilenos”.



En tanto, sobre la crisis económica, manifestó que “Chile es uno de los países que se está recuperando con más fuerza, en la economía y en el empleo, porque, al fin y al cabo, los países no pueden vivir de los bonos. Lo que realmente hace que las familias progresen, es cuando los países son capaces de crecer, crear empleo, invertir, innovar, emprender, y en eso estamos muy comprometidos”.

Finalmente, el Mandatario indicó, sobre el desprestigio del Ejército en gran parte de la ciudadanía, que “sin prejuicio de que todas las organizaciones han tenido problemas, no lo desconocemos, pero si uno ve la historia de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros Carabineros y Policía de Investigaciones, son miles y miles de hombres y mujeres que se levantan todos los días para cumplir con su deber, para proteger nuestra soberanía, nuestra integridad, nuestra frontera, territorio, nuestra seguridad y vidas”.



“Por eso yo me siento orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, y creo que todos los chilenos tenemos que sentirlas como propias. Las Fuerzas Armadas y de Orden no son del Gobierno, de la oposición, de izquierda o derecha, y este alto rating (cerca de 32 puntos) refleja que los chilenos queremos a nuestra patria, historia y héroes, nuestros valores y a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden”, cerró.