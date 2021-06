Presidente Piñera encabeza inicio vacunación para menores de 18 años: "Aún tenemos dos millones de personas rezagadas"

24Horas.cl Tvn

22.06.2021

Este martes, el Presidente Sebastián Piñera, en compañía del ministro de Salud Enrique Paris, encabezó inicio al proceso de vacunación contra el coronavirus para niños, niñas y adolescentes, entre 12 y 17 años con comorbilidades específicas.

El Mandatario se trasladó hasta el Instituto Teletón en la comuna de Estación Central, en donde acompañó a los jóvenes y niños que recibieron las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus.

[VIVO] Junto al ministro @DrEnriqueParis damos inicio al proceso de vacunación contra el Covid-19 para menores de 18 años #YoMeVacuno https://t.co/XZXVhelXmn — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) June 22, 2021

En dicho lugar, el Jefe de Estado hizo un llamado a vacunarse asegurando que "la vacuna es segura, es eficaz y protege nuestra salud y nuestras vidas".

Posteriormente indicó que "hoy ya superamos los 12 millones de personas vacunadas", recalcando haber "cumplido nuestro compromiso de vacunar durante este primer semestre a toda la población objetivo que quiera vacunarse", agregando que "tenemos cerca de 10 millones de personas con su proceso de vacunación completo".

No obstante a ello, el Presidente indicó que "aún tenemos cerca de dos millones de personas rezagadas, personas que pudieron haberse vacunado y que no lo han hecho. Esto significa un riesgo, no solamente para la salud y para la vida de estas personas, no solo para ellos sino que también para todos los que los rodean. Por eso lo quiero decir de forma muy clara, la vacuna es voluntaria, pero todos tenemos una obligación moral de vacunarnos".

Proceso de vacunación de este martes 22 de junio

Este martes se dio inicio a la inoculación con la primera dosis para las personas de 19 años, además de inyectar la segunda dosis a quienes se vacunaron entre el 24 y el 30 de mayo.

Además se dio inicio del proceso de vacunación para los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años de centros del Sename, centros colaboradores de dicha institución y centros de atención mental.

Del mismo modo,también se inocularán a adolescentes del mismo rango etario que mantengan comorbilidades específicas, las cuales pueden ser:

Enfermedad pulmonar crónica.

Enfermedad neurológica.

Enfermedad renal crónica.

Enfermedad hepática crónica.

Enfermedades metabólicas.

Cardiopatías.

Enfermedad autoinmune.

Cáncer en tratamiento con radioterappia, quimioterapia, terapias hormonales, o medidas paliativas de algún tipo.

Inmunodeficiencias (incluye Síndrome de Down, trasplantados y personas viviendo con VIH)

Enfermedad mental grave

Obesidad severa

Además se continuará con la vacunación de embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional y con los rezagados de 20 o más años.

REVISA LOS VACUNATORIOS DEL PAÍS: