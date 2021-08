Presidente Piñera: "Vamos a tener una gran recuperación de la economía y del empleo en lo que queda de este año"

24Horas.cl Tvn

10.08.2021

Durante la noche de este martes, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, conversó con TVN en 24 Horas Central tras los anuncios de la extensión del IFE hasta noviembre, junto con el nuevo IFE Laboral.

En ese sentido, el Mandatario indicó que "lo que hemos hecho es agregar dos meses adicionales que son octubre y noviembre, pero como los IFE se pagan al mes siguiente, lo que significa que vamos a tener en el mes de octubre, noviembre y diciembre".

Al ser consultado por si existieron presiones debido a la discusión del Cuarto Retiro del 10%, el Presidente sostuvo que "a diferencia de otros casos, hubo una gran coincidencia desde el comienzo. Nosotros veníamos preparando una extensión del IFE, pero tiene que ser de acuerdo a las circunstancias sanitarias, económicas y de empleo. No puede ser que la gente piense que el IFE es como el maná que cae del cielo, y no es así. El IFE no puede ser permanente, es un Ingreso Familiar de Emergencia".

Asimismo Piñera indicó que "además de recibir bonos y subsidios, que mientras se necesiten van a estar, este país tiene que volver a ponerse en marcha, y una de las grandes preocupaciones y compromisos que yo creo que son un imperativo es recuperar los empleos que hemos perdido. Hemos perdido dos millones de empleo y hemos recuperado un millón, tenemos que recuperar el otro millón".

"Por eso el IFE Laboral va a ser un tremendo impulso porque es un subsidio que va a llegar directo al bolsillo del trabajador que va a sumarse a su sueldo, siendo 60% adicional al sueldo en el caso de las mujeres, 50% en el caso de los hombres", explicó el Jefe de Estado.

Recuperación de empleo

Al ser consultado por su proyección en la economía del país y recuperación debido a la pandemia, el Mandatario indicó que "voy a anticipar que vamos a tener una gran recuperación de la economía y del empleo en lo que queda de este año".

Del mismo modo, también fue consultado por las cifras de personas buscando empleo, las cuales han decaído y diferentes voces han apuntado a los beneficios estatales como una de las causas. Sin embargo, para el Presidente este fenómeno ocurre por otros factores.

Según explicó, "en parte es producto de la pandemia, por las personas que tienen temor de salir por los contagios, o no tienen donde dejar a sus hijos. Por eso, la pandemia es un tremendo enemigo de los empleos. Ahora que hemos logrado no terminar, pero si controlar la pandemia, y tenemos hoy día menos contagios, menos hospitalizaciones, menos muertos, muchos menos que hace algunos meses atrás, se está produciendo una nueva situación".

Piñera también indicó que "estoy muy entusiasmado porque después de 18 meses de adversidades, estamos viviendo una especie de primavera, donde estamos teniendo una recuperación en materia sanitaria notable, y ya hemos logrado vacunar a más del 80% de la población objetivo de nuestro país con dos dosis. Solo tres países en el mundo pueden decir lo mismo".

"Por otra parte, la economía se está recuperando con mucha fuerza. Hemos tenido crecimiento de hasta el 20%, y ahora yo espero que el empleo se recupere con mucha fuerza. Luego, después de una noche larga y muy oscura yo veo al menos que estamos viendo la luz del amanecer", finalizó el jefe de Estado.