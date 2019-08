Presidente promulga ley que permitirá dar un nombre a hijos que mueren antes de nacer

24Horas.cl TVN

13.08.2019

El Presidente de la República promulgó hoy en el Palacio de La Moneda, acompañado por el Ministro de Justicia y DD.HH. Hernán Larraín y la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren la ley que crea el Registro Nacional de Mortinatos, iniciativa que recoge un sensible requerimiento de la sociedad civil y en menos de un año fue aprobada por unanimidad en el Congreso.

Esta ley tiene por objetivo permitir que madres y padres sepulten de manera individualizada a hijos que mueren antes de nacer. Cada año, más de 2.000 familias viven esta realidad, producto de la muerte de un hijo en gestación o durante el parto.

Tras la actividad, el Ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín, señaló que, "creo que es un gesto muy sencillo, una ley muy simple, pero que tiene un efecto muy profundo", y agregó que, "la pérdida de un ser antes de nacer, deja de ser un mero resto biológico sino que pasa a ser un nombre, y eso permite el recuerdo, reparando el dolor de la pérdida y permite convivir hacia el futuro con alguien que te acompaña, es Joaquín, es María, es alguien. Eso es algo muy importante".

Este proyecto también contempla a los padres perdieron un hijo antes de nacer previo a la promulgación de la ley y que cuenten con un certificado médico de defunción, o de defunción y estadística de mortalidad fetal, quienes podrán solicitar su inclusión en el catastro y la individualización de su tumba.

Por otra parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, mencionó que "esta ley representa la dignidad, el Presidente habló de la dignidad de la vida que hacemos con esta reforma simbólica, que tiene que ver con la inscripción voluntaria del nombre y apellido que hubiese tenido este hijo o hija de haber nacido vivo. Estamos contentos y emocionados, además de agradecidos por el apoyo transversal del Congreso para que muchos papás y mamás tengan un proceso de duelo más humano y digno".

Otro detalle importante sobre la ley, es que no conlleva ninguna modificación en el estatuto jurídico de las personas, no crea ni cambia derechos civiles ni de familia; no genera efectos en la filiación; ni considera como una persona al mortinato a efectos del derecho civil.

“Tener ese registro, tener la posibilidad de ponerle un nombre a la sepultura, creo yo, le da todo un sentido que transforma ese dolor en algo positivo. Es algo muy humano y estamos muy contentos como Gobierno de haber acogido a las mamás y papás que habían tenido estos dolores y no habían sido escuchado para que finalmente pudiéramos, a través de esta ley, darle a ese nombre, un recuerdo permanente”, finalizó el Ministro Larraín.