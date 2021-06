Presidente Sebastián Piñera se reunió con Chile Vamos ad portas de pedir ampliar estado de excepción

Agencia Aton

22.06.2021

Durante la tarde de este martes, el Presidente Sebastián Piñera se reunió cerca de dos horas con los dirigentes de Chile Vamos para abordar la agenda legislativa y el futuro de la coalición.



En la reunión estuvieron presentes tanto el Mandatario como los presidentes de sus respectivos partidos, Javier Macaya (UDI), Andrés Molina (Evópoli), Rodrigo Carimori (PRI) y el recién electo timonel de RN, Francisco Chahuán.



Tras la junta, este último indicó: "Hemos logrado acordar cuales debieran ser las urgencias legislativas que debiéramos empeñarnos en los próximos meses. El combate al COVID-19 es una de las máximas prioridades, dar apertura al plan Paso a Paso también ha sido planteado por los distintos presidentes de los partidos de las coalición, tema que dice reactivación con la reactivación del empleo".



"También hemos conversado respecto de los proyectos que requieren un impulso en el Parlamento. Esos son, llegar a un acuerdo sustantivo respecto a la reforma previsional, de la reforma a la salud y proyectos que afectan la vida cotidiana de los chilenos. Estamos disponibles para apoyar al Presidente para que esa agenda legislativa pueda transitar rápidamente y hacer bisagra con la oposición para lograr los votos necesarios para lograr acuerdos nacionales", agregó.



Chahuán explicó que también plantearon "los temas relacionados con La Araucanía, que implican asegurar las libertades de cada uno. Hemos pedido un especial énfasis en materia de seguridad pública".



La reunión surge en la previa a la solicitud del Ejecutivo para ampliar por otros tres meses el estado de excepción de catástrofe, la cual será presentada mañana al Congreso según confirmó el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, a TVN.



El decreto ha encontrado en la UDI a su principal opositor. Esta tarde, el diputado de esa colectividad, Juan Antonio Coloma Álamos, advirtió que el gremialismo no aceptará la moción si no se modifica el Plan Paso a Paso.



"La gente necesita recuperar sus emprendimientos y terminar con esa crisis en materia de salud mental que están sufriendo. No puede ser que, simplemente, continúe todo igual si ya llevamos cerca de un 62% de la población objetivo vacunada”, consignó Coloma desde el Congreso.