Primer balance del Mineduc de la Prueba de Transición Universitaria: "No se han registrado problemas"

Agencia Aton

04.01.2021

El Ministerio de Educación entregó un balance tras la finalización del primer examen de la Prueba de Transición (PDT), que consistió en la de Comprensión Lectora en distintos establecimientos educacionales del país y que contó con medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19.



"La totalidad de los locales de rendición pudo constituirse adecuadamente y la prueba se ha rendido de forma absolutamente satisfactoria. Queremos destacar que ha habido un muy buen comportamiento por parte de todos los postulantes, quienes han seguido todas las indicaciones y recomendaciones que desde el Ministerio y el Demre junto al Minsal fuimos dando a lo largo de los días", aseguró el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.



Además, destacó que "no se han registrado problemas de ningún tipo", luego de que se anticipara una situación como la de 2019, cuando un grupo de manifestantes de la ACES llamó a no rendir la PSU, situación que, incluso, impulsó a idear una nueva prueba. También valoró la actitud de los estudiantes ante la crisis sanitaria por el coronavirus.



"El proceso se ha desarrollado en completa normalidad, evidentemente considerando el contexto de pandemia en el cual nos encontramos. No hemos tenido ningún postulante que haya llegado sin mascarilla, todos han seguido al pie de la letra las recomendaciones y eso ha permitido que todo haya transcurrido con normalidad", comentó la autoridad.



En tanto, la directora del Demre, Leonor Varas, agregó "ningún local partió una hora más tarde que la hora de partida. Todo ha ocurrido dentro de la normalidad, como un año normal, lo que para ser una situación de pandemia, con dificultades de desplazamiento, sin reconocimiento de salas el día previo, lo consideramos realmente un buen resultado".



A las 15.00 horas comenzó a rendirse la prueba electiva de Ciencias, mientras que mañana se rendirán la de Matemática y la de Historia y Ciencias Sociales. El proceso se repetirá el jueves y viernes. En tanto, hacia fines de enero, se realizará la rendición extraordinaria para aquellos postulantes que no pudieron asistir en la fecha designada por tener covid-19 o ser contactos estrechos de algún contagiado.