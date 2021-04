Fedeprus denuncia colapso del sistema hospitalario: "Llegar a las 4.500 camas críticas es imposible"

"El Gobierno no ha sido claro ni transparente en decir que ya no se puede más", explicó la federación.

24horas tvn

08.04.2021

La mañana de este jueves, la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud de la Región Metropolitana (Fedeprus) realizó una manifestación para denunciar el colapso del sistema sanitario.

"Llegar a las 4.500 camas críticas es imposible, salvo que esto es una salud de guerra y establezcamos un nuevo plan, pero con el mismo personal, el mismo equipamiento y el mismo presupuesto, no sé cómo llegamos”, aseveró Sandra Olivares, presidenta de la federación.

Criticó que "desde un escritorio en La Moneda es súper fácil decirlo. Ya no podemos más".

Por otro lado, Alejandra Díaz, de la Asociación de Enfermeros, argumentó que "no tenemos unidad que no sea reconvertida. Medicina está reconvertida en intermedio, intermedio en UCI, la UCI pediátrica en UCI adulta, no hay pabellón para operar, no hay para atender otras patologías".

Además, enfatizó en que "el Gobierno no ha sido claro ni transparente en decir que ya no se puede más".

Por último, piden que ya no sólo se exijan números de camas, ya que desde el punto de vista humano, es imposible.