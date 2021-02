Primera profesora vacunada: "Se abre una luz de esperanza para ver a nuestros niños"

24Horas.cl Tvn

15.02.2021

Este lunes 15 de febrero se dio inicio al proceso de vacunación para los profesores como grupo prioritario, siendo la primera docente inoculada Gloria Alfaro, con 42 años de trayectoria.

Según dijo la profesional, la instancia que pone el foco en los trabajadores de la educación permite "abrir una luz de esperanza para que volvamos a encotnrarnos con nuestros niños".

Colegio de Profesores: "No hay posibilidad de volver el 1 de marzo" a clases pese a inicio de vacunación Leer más

Alfaro remarcó que la vacunación viene a contrarrestar las complejidades vividas durante el año pasado a raíz del confinamiento.

"El 2020 entregamos todo lo mejor de nosotros, trabajamos 24/7", agregó.

Raúl Figueroa, ministro de Educación, indicó que el calendario durante esta semana para los trabajadores del área iniciará con los mayores de 60 años, pero que en el transcurso de la misma se informará la totalidad de la programación.

Asimismo, insistió en el retorno a clases presenciales como prioridad para el primer semestre del 2021, valorando "la permanente coordinación entre el Mineduc, Minsal y los municipios para tener los lugares de vacunación adecuados y no afectar la salud ni educación".

Recordar que el Colegio de Profesores insistió en las complicaciones de regresar a clases presenciales a contar del 1 de marzo, fecha indicada por el Ministerio de Educación como comienzo del año escolar, aseverando que "no hay posibilidad de volver" en dicho momento.

Carlos Díaz Marchant, presidente del magisterio, destacó a 24 AM que "creemos que no hay ninguna posibilidad de volver en marzo, porque al 1 de este mes no tendremos las dos dosis por persona".