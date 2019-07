Profesores expresan "preocupación y malestar" a ministra Cubillos por descuentos en remuneraciones

La situación afectaría a docentes de varias comunas y en Servicios locales de Educación. Junto con hacer mención de un compromiso de la jefa de cartera para que esta situación no se produjera, recalcaron que están aprobados ya los planes de recuperación tal como lo establece un dictamen de Contraloría.

31.07.2019

Tras el fin de la paralización que llevaron adelante durante varias semanas, el Colegio de Profesores emitió una misiva dirigida a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en donde exponen su "preocupación y malestar" por el descuento que habrían experimentado en sus remuneraciones algunos docentes de varias comunas y otros de Servicios Locales de Educación.

Según dan cuenta los profesores, los sostenedores que han descontado dinero a los profesionales de diversos establecimientos han explicado como justificación que "el Ministerio bajo su dirección no les ha pagado la subvención completa en el mes de julio". Frente a esta situación, el gremio hizo mención a una carta del 8 de julio pasado, en donde la ministra comprometió respecto de esta materia específica: "Las clases perdidas en estas últimas semanas deben ser recuperadas y los profesionales de la educación han de cumplir así su jornada laboral, lo que los habilita, en ese evento, a no tener descuentos y percibir la correspondiente remuneración".

En términos prácticos, los docentes expusieron que esto significa que "al aprobarse los planes de recuperación de clases no procede realizar los descuentos tal como lo establece el dictamen de Contraloría que usted cita en su carta. Lamentablemente su compromiso no se está cumpliendo en muchas comunas, y lo que es más grave, tampoco en los SLE que tienen una dependencia directa del Ministerio de Educación".

"INDISPENSABLE QUE SE CORRIJA ESTA SITUACIÓN Y USTED COMO MINISTRA DE ESTADO CUMPLA SU PALABRA"

Añaden que "los planes de recuperación en la inmensa mayoría de las comunas ya están aprobados, por tanto no se entiende que el Mineduc dispusiera un menor pago de la subvención de julio a los sostenedores. Si bien es cierto, que una gran parte de los sostenedores ha pagado los sueldos completos en julio, poniendo recursos propios para ello, también existen otros que simplemente han procedido con los descuentos con lo cual en los hechos se está incumpliendo el compromiso por usted asumido en la citada misiva del 8 de julio".

De esta manera, acusan que "esta situación nos parece lamentable y ciertamente lesiona la precaria confianza que el profesorado tiene hacia las autoridades educacionales; se supone y espera que firmar un compromiso es un asunto serio y que estos deben cumplirse".

En ese marco, los profesores instaron a la ministra a que "comparta con nosotros respecto de la necesidad de que la relación y la confianza con las autoridades vaya reponiéndose paulatinamente y ciertamente hechos como el descrito no ayudan a ese propósito. No queremos creer que esta medida sea simplemente un modo de represalia y castigo por la paralización. Suponemos que para una autoridad de gobierno la palabra tiene valor y más aún si ello ha sido firmado y comprometido no solo con el profesorado sino también con la opinión pública que ha seguido con mucha atención nuestra movilización docente".

Por lo anterior, los docentes aseguran que les parece "indispensable que se corrija esta situación y usted como Ministra de Estado cumpla su palabra. Por lo anterior, es que demandamos que como Mineduc arbitren las medidas correspondientes para que este problema se resuelva a la brevedad. Para ello nos parece necesario que se disponga el inmediato pago de la subvención completa del mes de julio a todo sostenedor municipal y en los SLE que ya tengan sus planes de recuperación aprobados, permitiendo con ello que los mismos puedan reliquidar los pagos pendientes de remuneraciones".