Pronóstico del tiempo ¿Hasta cuándo se registrarán precipitaciones en la zona central?

24Horas.cl Tvn

21.08.2021

Durante la jornada de este sábado, un nuevo sistema frontal se registra a lo largo de la zona centro y sur del país, el cual se caracteriza por los fuertes vientos que afectan de la región de Ñuble hacia el sur.

De acuerdo con el pronóstico del meteorólogo Iván Torres, durante la tarde de este sábado se registrarán chubascos débiles entre las regiones de Coquimbo hasta Aysén. Asimismo indicó que se registrarán fuertes vientos entre Ñuble y Los Ríos, hecho que fue advertido por la Dirección Meteorológica de Chile, la cual emitió una alerta por ello.

Según detalló, se podrían esperar lluvias intensas en la zona precordillerana de la región de O'Higgins y del Maule. También se esperan fuertes vientos en los sectores costeros de Ñuble y Biobío que podrían alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros por hora, mientras que en La Araucanía se podrían registrar vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Por su parte, se esperan tormentas en Los Ríos.

En tanto, para la Metropolitana se esperan entre cinco a 10 milímetros de agua caída producto de las precipitaciones débiles, con una máxima de 13 grados.

Próximos tres días

Para los próximos tres días no se esperan precipitaciones entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos, con un pronóstico de nubosidad parcial y temperaturas que no superarán los 20 grados.

Para La Serena se esperan mínimas de 8 y máximas de 17 este domingo y lunes, mientras que el martes se pronostican 9 grados de mínima y 15 de máxima. En tanto, para Valparaíso se esperan mínimas de 8 grados en los próximos tres días, con máximas que no superarán los 15 grados.

Por su parte para Santiago se esperan máximas de 14 grados para los próximos tres días, mismo pronóstico que tendrá Rancagua, teniendo ambas regiones un día lunes más nublado.

En cuanto a Talca y Concepción, los termómetros no superarán los 14 grados y las mínimas no bajarán de los cinco grados, mientras que para Temuco se espera un domingo más nublado, al igual que el día martes, con temperaturas que no superarán los 11 grados, al igual que Valdivia.