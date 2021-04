Experto de AccuWeather pronostica lluvia y nieve este fin de semana en la zona central

24horas tvn

27.04.2021

Lluvia e incluso nieve podría caer este fin de semana en parte de la zona central país.

La estimación la entregó el meteorólogo senior de AccuWeather, Jason Nicholls, explicando que debido a un par de sistemas frontales, podrían caer hasta 30 milímetros de lluvia entre el sábado 1 y el lunes 3 de mayo. La precipitación comenzaría el sábado por la tarde en Santiago, mientras que en la zona cordillerana se espera la caía de nieve.

"Una vaguada superior fuerte y un frente frío en la superficie traerán la oportunidad de lluvia y nieve al centro de Chile, incluido Santiago, por la tarde del sábado y domingo. La precipitación puede llegar a la zona de Concepción el viernes", aseguró en su cuenta de Twitter.

A strong upper trough and surface cold front will bring the opportunity for rain and mountain snow to central #Chile, including #Santiago, later Saturday and Sunday. Precipitation may reach the #Concepción area on Friday. pic.twitter.com/QxhT4B4WDO