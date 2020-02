Un microbus del sistema RED terminó incrustado en dos casas la noche de este domingo producto de un accidente. Ahora la empresa no quiere responder y las casas quedaron inhabitables.

Propietarios de casas impactadas por micro en Puente Alto piden ayuda: Empresa no se quiere hacer cargo

24Horas.cl Tvn

17.02.2020

Una pesadilla fue la que comenzaron a vivir la noche de este domingo dos familias de Puente Alto luego que un bus del sistema RED destruyera dos casa al incrustarse tras intentar esquivar un vehículo.

Según la información entregada en un principio, el microbus esquivó un auto cuyo chofer iba huyendo, ya que el vehículo presentaba encargo por robo. El conductor del microbus al realizar la maniobra perdió el control de la máquina incrustándose en las viviendas ubicadas en las calles Bahía Catalina y Cabo de Hornos.

"Fue como un bombazo, después sentí como un temblor y entró la micro", relató Marcela Manríquez, propietaria de una de las casas afectadas.

El problema ahora es que los inmuebles quedaron con importantes daños, por lo que no pueden ser habitados y la empresa operadora de la micro no responde. A esto se suma que la denuncia aún no ha llegado a la fiscalía, ya que la máquina fue retirada antes de la llegada del fiscal.

"Nos dijeron que tenemos que ir nosotros a la fiscalía para que nos asignen un fiscal de turno para que se puedan iniciar las pericias", contó Emily Yepsen, propietaria de la otra casa afectada.

"Nos dicen que la empresa no se va a hacer responsable porque el chofer fue siniestrado, pero la micro no tiene ningún golpe lateral", relató y agregó que "la empresa dice que fue atribuible a terceros y que no hay ninguna investigación que inicie este proceso judicial".

Hasta ahora las familias aseguran que los únicos que se han acercado y les han prestado ayuda han sido funcionarios de la municipalidad, quienes les ayudaron a cercar la casa, evaluar los daños y les prestaron asesoría, sin embargo no pueden hacer más.

"Nos dijeron que la casa tiene daño estructural", afirmaron.