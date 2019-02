Protagonista de video en supermercado de Pirque: "Se ha dañado mi propia dignidad como ser humano, la de mi familia e hijos"

24Horas.cl Tvn

14.02.2019

Este martes se viralizó un video en redes sociales que muestra a un hombre insultando y discutiendo con otras personas al interior de un supermercado en Pirque.

Según el registro publicado por un usuario en Facebook, la situación ocurrió tras un problema que se habría generado por un helado no pagado dentro del recinto, permitiendo que el aludido iniciara un fuerte intercambio de garabatos con otros clientes.

Cristián Rosselot, protagonista del polémico video accedió a conversar con 24 Horas, tras la viralización de un video que muestra como insulta e increpa a los trabajadores de un supermercado en Pirque.

"Se me ha acusado de faltar a la dignidad de las personas, cuando en realidad, si tú te fijas bien en el video, yo jamás trato mal a trabajadores. A esta niña, en ninguna parte del video la traté mal. Al que traté mal fue al guardia que me pegó, y como una consecuencia de que me haya pegado. La legítima defensa me hubiese permitido incluso defenderme con golpes, pero no puedo porque estoy entero de quebrado", expresó Rosselot.

Más adelante, sostuvo que "creo que defenderme con palabras no tiene ninguna relevancia frente a la agresión de la que fui víctima (...) A ninguno le importó que hay una niñita que tiene 16 años, que es menor de edad, y que afectaron su honra al involucrarla en un asunto en el que no tiene nada que ver".

"Estoy francamente destrozado. He sido víctima de una jauría de gente que lo único que ha disfrutado es destruir a otro ser humano (...) Yo creo que la humildad es una virtud, pero tampoco hay que abusar de la humildad. Yo he sido atacado, injuriado y desacreditado de mala fe por ella. Ella ha mentido respecto de mí y ha destruido mi imagen y la de mi familia. Todo eso lo ha hecho de mala fe, porque sabe perfectamente que lo que yo hice no es lo que ella está diciendo, sabe perfectamente que lo que está relatando no es verdad", añadió.

Posteriormente, el sujeto destacó que "ella ha ido a canales de televisión a destruirme, por lo tanto, yo no solo no le debo una disculpa, porque yo no he hecho nada, sino que probablemente lo que yo le debo son otro tipo de actuaciones que ya son de carácter institucional. Es lo menos que me debo a mí después de 45 años de vida, de haber tenido una segunda oportunidad de vivir a raíz del accidente que casi me costó la vida. Es lo menos que le debo a mis hijos, el limpiar mi nombre. Pedir una disculpa es algo que las personas que me conocen saben perfectamente que está dentro de mis posibilidades, pero no voy a abusar de la humildad (...) Yo no puedo pedir perdón por algo que no hice".