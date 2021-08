"Si no nos ponemos de acuerdo y tomamos las medidas, en algún momento, vamos a abrir el agua y no va a salir", advirtió la alcaldesa Matthei.

Providencia no regará pasto innecesario: "Se verá feo, pero no podemos seguir gastando agua"

12.08.2021

La municipalidad de Providencia lanzó la campaña “Provi cuida el agua”, con la que busca reducir drásticamente el consumo esta y promover así el ahorro hídrico en el marco de la grave sequía que afecta al país.

Al respecto, la alcaldesa Evelyn Matthei, sostuvo que la escasez hídrica "se trata de una emergencia grave en los que puede ser la disponibilidad de agua potable en Chile". Por ello, "vamos a hacer muchas acciones. Este es un tema que le preocupa a todos".

Por ello, puntualizó que "vamos a dejar de regar 36 mil metros cuadrados que no se ocupa como pasto, que no es utilizado por los niños, ni por las personas, que sólo es pasto ornamental. Quizás esto se va a ver feo por un tiempo, pero no podemos seguir utilizando el agua potable en el riesgo de pasto".

"Vamos a ir cambiándolo por especies sustentables, que además atraen abejas, mariposas, pájaros y que ayudan a la biodiversidad", subrayó.

Por la medida, Matthei llamó a los vecinos a ser conscientes de que aunque se "verá feo", es por un bien mayor: "Quiero decirle a las personas de Providencia que sí, que algunos pastos va a empezar a verse amarillos y feos, pero no podemos seguir gastando el agua potable en eso".

Por último, sostuvo que "estamos en una campaña desesperada por cuidar el agua potable. Si no nos ponemos de acuerdo y tomamos las medidas, en algún momento, vamos a abrir el agua y no va a salir".

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, indicó que el país cumple 13 años de sequía y que este en particular ha llovido un 40% menos que los anteriores.

“Está compitiendo con el año más seco de la historia y con altas temperaturas que no nos han permitido tener nieve”, sentenció.