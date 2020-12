Proyecto busca que animales sean declarados "seres vivientes y sintientes" en Chile

24Horas.cl Tvn

07.12.2020

Un proyecto de ley busca modificar el actual Código Civil y declarar en Chile a los animales como "seres vivientes y sintientes", instancia que pretende dejar de declarar a estos seres como "muebles".

De acuerdo a la iniciativa legal, el objetivo es inculcar en el marco regulatorio legal que "los animales son seres vivientes y sintientes, esto es, seres conscientes y capaces de sentir emociones, como placer y dolor".

Matías Walker, diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, indicó que la discusión "puede ser la antesala de un bonito debate que podríamos tener en la futura Convención Constitucional".

Patricia Cocas, impulsora leyes protección animal en Chile, destacó que "esto no quiere decir que los animales sean sujetos de derechos, porque que sean seres sintientes no cambia el estatus sobre derechos de propiedad o comercializar con animales. Sí indica que no se les puede maltratar".

Asimismo, Cocas remarcó que se debe poner acento "de que, al seres sintientes, no puedes causarle sufrimiento". agregando que esto no iría en contra de la producción de algunos animales para consumo humano.

"Es indispensable la existencia de buen trato en todo el procedimiento y debe haber insensibilización previa a su sacrifcio para que los animales no estén conscientes y no padezcan dolor".