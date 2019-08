Proyecto de venta de medicamentos sin receta en supermercados y almacenes: 59 comunas del país no cuentan con farmacia

Además, en 89 localidades de Chile no hay ningún establecimiento privado, lo que implica un difícil acceso a los remedios.

Agencia Uno

29.08.2019

El Gobierno anunció esta semana que enviará un proyecto de ley para permitir la venta de medicamentos sin recetas en supermercados y almacenes, como parte de las medidas para reactivar la economía.

Uno de los argumentos del Ejecutivo es que existen 59 comunas del país donde no existen farmacias, mientras que en 89 no hay ningún establecimiento privado, lo que implica un difícil acceso a estos productos.

Al respecto, según informa La Tercera, un informe de Hermann Consultores —realizado a mediados del año pasado— señala que la mayoría de las farmacias se ubica en la Región Metropolitana, con 1.577 establecimientos, lo que corresponde al 46% del total. Le siguen la Región de Valparaíso, con 388 unidades, que representan el 11,3% del total, y Biobío, con 340 farmacias, equivalentes al 9,9% del total.

Por el contrario, en Arica y Parinacota, el 75% de las comunas no tiene farmacias de ningún tipo y en Magallanes un 72,7% de las comunas no presenta farmacias, en parte por la existencia de localidades alejadas y poco pobladas.

Con todos estos datos, desde el Gobierno sostienen que “consideramos importante mejorar el acceso de las personas a los medicamentos en términos de costos y en términos de distancia, y eso genera que se abran más puntos de venta”, dijo el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, validando la iniciativa de permitir la venta de medicamentos sin recetas en supermercados y almacenes.

Sin embargo, no existe consenso en que esta sea la mejor solución. El diputado Miguel Crispi (RD), miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, sostiene que “vender remedios en las góndolas de supermercados es una muy mala idea, tiene mucho riesgo, por los efectos sanitarios que puede tener la medida, principalmente por la automedicación”.

El parlamentario también explica que “si no hay farmacias en algunas comunas, el problema no se va a resolver diciendo que los remedios los venda en el comercio. Lo resolvemos sanitariamente, y lo que sí hay en todas las comunas es un Centro de Salud Familiar. Entonces tenemos que orientar estas decisiones con criterios sanitarios, de verdad creo que el Gobierno se equivoca”, sentenció a CNN Chile.

Otro de los argumentos del Gobierno es que ampliar los lugares de venta implicará un menor costo de los remedios. Sin embargo, Catalina Cano, Secretaria Nacional del Colegio de Químicos Farmacéuticos, explica que “la disminución tentativa de precios no sería tal, porque estamos hablando de un grupo de medicamentos que no requieren receta y esos no son los medicamentos cuyo desembolso preocupa a la gente”, dijo a CNN Chile.