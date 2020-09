Prueba de Transición: Mineduc inició segundo proceso de inscripción

Los estudiantes chilenos que no pudieron inscribirse porque no cuentan con cédula de identidad vigente, podrán realizar su inscripción con el certificado de nacimiento vigente, emitido por el Registro Civil (sin costo).

Agencia Aton

31.08.2020

Esta mañana comenzó el segundo proceso de inscripción para la Prueba de Transición 2021, el que se mantendrá abierto hasta las 13:00 horas del 7 de septiembre a través del portal acceso.mineduc.cl.

Durante el primer proceso, más de 234 mil jóvenes se inscribieron para rendir la evaluación que permitirá postular a las 43 universidades adscritas al Nuevo Sistema de Acceso a la Educación Superior. La Prueba de Transición está agendada para el 4 y 5 de enero del próximo año.

En el proceso de inscripción, los alumnos que están cursando Cuarto Medio en colegios municipales, servicios locales de educación, particulares subvencionados y de administración delegada quedarán exentos de pago, con lo que se beneficiará a más de 191 mil personas.

Hoy iniciamos un nuevo proceso de postulación a la Prueba de Transición para todos los jóvenes que por diversos motivos no hayan podido inscribirse. La inscripción estará abierta hasta el 7 de septiembre en https://t.co/0xCTh9w5nM pic.twitter.com/HstKjSay7W — Juan Eduardo Vargas (@JuanE_Vargas) August 31, 2020

Adicionalmente, los estudiantes chilenos que no pudieron inscribirse porque no cuentan con cédula de identidad vigente, podrán realizar su inscripción con el certificado de nacimiento vigente, emitido por el Registro Civil (sin costo).



Por otra parte, aquellos que aún tengan notas de Enseñanza Media de años anteriores pendientes, podrán inscribirse aceptando un consentimiento informado respecto a su responsabilidad de resolver dichas situaciones antes de la rendición de la prueba.



"Llamamos a todos los jóvenes que no alcanzaron a inscribirse en el primer proceso, al igual que en años anteriores, a que puedan hacerlo en este segundo plazo de inscripción en el portal acceso.mineduc.cl, en el que además podrán encontrar toda la información que necesitan para su proceso de postulación a la Educación Superior", aseguró el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.