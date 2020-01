"No se puede rendir": secundarios confirman protestas y funas los días de la PSU

La ACES dijo que los secundarios "somos los que levantamos las movilizaciones que hoy día han ocurrido en nuestro país, y es por lo mismo que no hemos estado estudiando".

24Horas.cl Tvn

03.01.2020

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) confirmó la realización de protestas y funas los días 6 y 7 de enero, con el fin de boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU).

De acuerdo a lo detallado por la organización, "esta prueba no se puede rendir", argumentando que los estudiantes no han tenido las condiciones necesarias de preparación además de no estar de acuerdo con la misma.

PSU: Descartan reagendar la prueba para otra fecha pese a presión de la ACES PSU: Descartan reagendar la prueba para otra fecha pese a presión de la ACES Play Ver Video Play 00:00 Mute Full-Screen Tras la amenaza de la Coordinadora de estudiantes secundarios con boicotear la PSU este 6 y 7 de enero si es que no se reagenda una nueva fecha, el Consejo de Rectores descartó la opción debido a que no hay más plazo para rendirla. En tanto, en esta jornada se dieron a conocer los nombres de los establecimientos donde los postulantes deberán rendir el examen. VER MÁS VIDEOS









Ayelén Salgado, una de las voceras de la ACES, dijo que los secundarios "somos los que levantamos las movilizaciones que hoy día han ocurrido en nuestro país, y es por lo mismo que no hemos estado estudiando".

"Pretenden que ahora demos la prueba cuando hay compañeros presos, otros que perdieron sus ojos, niñas que han sido violadas, otros compañeros muertos y familias que no tienen a sus hijo. Quieren imponer una normalidad que hoy no existe", complementó.

Asimismo, Víctor Chanfreau, otro vocero de la agrupación, criticó el actual sistema educativo, el cual, a su juicio, es "profundamente segregador y que viene a mercantilizar la educación".

La ACES insistió en que se debe implantar una modalidad de selección que deje fuera tanto las notas de enseñanza media como el ranking de notas y la misma PSU.