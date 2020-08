Puerto de San Antonio advierte posible aumento de precios de productos por falta de camiones

"Tenemos naves con 40 mil toneladas de cargas para consumo humano y animal que no ha podido ser retirada porque no hay camiones", dijo Carlos Mondaca, gerente de asuntos públicos del terminal.

31.08.2020

El paro de camioneros a lo largo del país está generando las primeras complicaciones en los servicios básicos, según indicaron desde el Puerto de San Antonio, donde hay naves con más de 40 mil toneladas de alimentos cuyos productos no han podido ser retirados por la movilización, situación que podría generar un aumento en los precios para los consumidores.

De acuerdo a lo detallado por Carlos Mondaca, gerente de asuntos públicos del terminal, la situación del puerto a este lunes 31 de agosto "es que tenemos naves a la gira, y cada una con 40 mil toneladas de cargas para el consumo humano y animal".

"Hay trigo, maíz y soya, con lo cual se genera pan y se produce carne de cerdo, pollo, pavo y huevos en Chile", dijo Mondaca, asegurando que los alimentos se mantienen almacenados en la zona ante la carencia de transportistas que los puedan sacar.

Al respecto, destacó que "Puerto Panul, terminal que abastece de granos al90% de la industria chilena, no puede transferir los productos pues no hay camiones", agregando que el área no tiene capacidad de acopio.

"Se necesitan 1.300 camiones para evacuar la carga", complementó.

Esta situación, prosiguió Mondaca, "hace sospechar que habrá aumentos en los productos porque alguien tiene que pagar este sobrecosto", añadiendo que "los productores pagan entre 15.000 y 20.000 dólares por día respecto a lo movilizado en las naves".

Recordar que este lunes se cumplen cinco días del paro, el cual aún sigue sin soluciones por parte de lo choferes y el Gobierno.

No obstante, La Moneda entregó una nueva propuesta este domingo en la noche, la cual está siendo analizada por los representantes del gremio.