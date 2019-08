"Puma" Rodríguez se reunió con el ministro Mañalich para promover la donación de órganos en Chile

24Horas.cl Tvn

16.08.2019

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se reunió este jueves con el cantante venezolano José Luis Rodríguez, quien se encuentra de visita en Chile en el marco de la gira “Agradecido”, en que retribuye el apoyo recibido tras su doble trasplante de pulmón.

En la oportunidad, se abordó la importancia de la donación de órganos en Chile y que las personas tomen conciencia sobre la necesidad de ayudar a otras personas, prolongando la vida vía trasplante.

“En Chile uno de cada 50 personas tiene una experiencia de alguien que necesita trasplante entre sus conocidos o sus familiares. Vamos a progresar mucho más si valoramos la importancia de esto, que es vivir de nuevo“, señaló el ministro.

En conversación con el "Puma", Mañalich compartió la experiencia de su esposa, quien también fue trasplantada de pulmón hace ocho años. “Tuvimos un tiempo de espera como muchas personas, con dos llamadas y mucha angustia, llegó el donante a último momento, por eso nosotros no nos cansamos nunca de agradecer”, indicó.

Asimismo, Rodríguez, relató su vivencia personal, tras ser diagnosticado de fibrosis pulmonar idiopática, y su espera hasta encontrar pulmones compatibles. Finalmente, fue trasplantado en diciembre del 2017.

El cantautor venezolano explicó que se dio cuenta de su enfermedad cuando estaba grabando una canción y su voz bajó mucho. “No le puse atención y seguí, pero llegó un momento que no pude seguir más, no podía viajar, la altura me hacía mal y no resistí más", sostuvo.

De ahí empezó la espera, todos los días y en cada momento, no saber si hay órgano para ti, uno duerme con el teléfono al lado. La primera llamada fue a las 2 de la mañana, le dije a mi esposa, vamos hay que corre al hospital ya que el tiempo es crucial, estuve 24 horas en ayuna y los doctores me dicen ‘tenemos dudas’. (Le dije) si tienen 1% de dudas cancélelo y así pasaron algunos otros meses más”.

Rodríguez reiteró el llamado a aquellas personas que se resisten a donar órganos en nuestro país. “Se debe donar, yo insto a este 60% (que se opone) a que por amor a la vida lo deben hacer. ¿Y si les tocara a ustedes, si necesitaran un órgano? Nadie se percata de la muerte hasta que le toca de cerca, el mejor predicador es una enfermedad incurable”.

Viaje a Temuco para instalar centro de trasplante

El ministro Mañalich explicó que mañana estará en la ciudad de Temuco para dar el impulso inicial y el presupuesto que significa tener un centro de procuramiento multiorgánico y trasplante en esa ciudad.

“Nuestra geografía genera distancia y dificultad para trasladar órganos, es por esto que nace la necesidad imperiosa de crear centros multiprocuramiento, no sólo en la Región Metropolitana (…) Tenemos los especialistas, la tecnología, los pabellones, nos faltan un par de profesionales, los que se están formando en Estados Unidos, pero esta es una medicina muy compleja, necesitamos equipos de muchas personas al mismo tiempo. Es un desafío grande y por indicación del Presidente de la República, lo vamos a hacer”, precisó.