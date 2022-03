¿Qué decía el mensaje escrito del presidente electo Boric en acto conmemorativo del 8M?

Agencia Aton

08.03.2022

El presidente electo Gabriel Boric participó, con parte de su gabinete, de un acto conmemorativo del Día de la Mujer, y especialmente de la poetisa nacional Griselda Núñez, más conocida como "La Batucana", una de las impulsoras del movimiento feminista en Chile.



Hasta el Museo de la Memoria llegó el futuro mandatario durante horas de esta mañana, acompañado de varias futuras autoridades, como Antonia Orellana (Ministerio de la Mujer), Izkia Siches (Ministerio del Interior), Camila Vallejo, (Segegob), Marcela Ríos (Ministerio de Justicia), Julieta Brodsky (Ministerio de la Cultura), entre otras.

Parte de este acto conmemorativo contó con una actividad que consistía en la escritura de una reflexión, a propósito del 8M y del tributo de Griselda Núñez. El próximo jefe de Estado no quiso restarse, y aportó con un pequeño texto.



"¿Y qué pasa si La Batucana se vuelve canon? ¿Perderá acaso la rebeldía de sus versos urgentes de hambre, de justicia, de dignidad?", escribió el actual diputado frenteamplista, para luego contestar que "NO, no porque la Batucana ES rebeldía de esa que no se apaga con el repetir de tantos años de olvido. No, porque la población sigue siendo cierta y la pobreza sigue llorando en Chile".



Tras ello Boric añadió: "No, fundamentalmente, porque las seguimos necesitando rebeldes para el nuevo Chile que estamos tejiendo".

Cabe señalar que el futuro Mandatario publicó en sus redes sociales distintas fotografías de este acto a través de sus redes sociales, recalcando que "un gobierno feminista se construye con y para las mujeres".

Este #8M nos sumamos junto a @totiorellanag, @luzvidalh y el resto del Comité Político a la conmemoración del @museomememoria a una de las grandes poetas de Chile: Griselda Núñez, La Batucana.



— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 8, 2022

Cabe recordar que el gabinete de Boric, quien asumirá este viernes 11 de marzo, fue conformado bajo el criterio de una amplia participación femenina. Así, el Ejecutivo tendrá a 14 mujeres y 10 hombres como ministros. Nunca antes en la historia las carteras habían sido lideradas mayoritariamente por mujeres.