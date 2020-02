Que no te arruinen las vacaciones: Revisa los trámites que puedes hacer en línea

24Horas.cl Tvn

19.02.2020

El ministro Secretario general de la presidencia, Felipe Ward, dio a conocer el plan del Gobierno que pretende facilitar la ejecución de algunos trámites que son requeridos, dependiendo del destino elegido, antes de irse de vacaciones.

"Contamos con mecanismos que nos permiten mejorar la calidad de los servicios que entregamos como Estado, y que pueden significar ahorrar dinero y tiempo a los chilenos”, declaró Ward.

Cédula de identidad vigente

Para destinos nacionales o ingresar a países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela solo se necesita poseer cédula de identidad vigente.

Si tus documentos están vencidos o no tienen la vigencia exigida podrás solicitar, a través de internet, una hora de atención para obtener o renovar la cédula de identidad o pasaporte en el portal web del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Para viajes con menores de edad al extranjero

En el caso de viajar con niñas, niños o adolescentes, deben contar con sus permisos respectivos. Cuando salen del país con ambos padres o tutores, en Policía Internacional será requerida solo la libreta de familia o el certificado de nacimiento, que es gratuito y se puede obtener en el portal de servicios en línea.

Si uno de los padres falleció se debe presentar el certificado de defunción que lo acredite, que también puede obtenerse en el mismo sitio.

Si la o el menor de edad viaja solo o con uno de los padres o tutores, quienes no lo acompañen deberán autorizar la salida del país del niño ante notario.

El equipaje

"En términos generales, se entiende como “equipaje”: una cámara de video portátil (no profesional) y sus accesorios; dos teléfonos móviles; una cámara fotográfica portátil y sus accesorios; un aparato portátil para la grabación o reproducción del sonido, imagen o mixto, junto a su respectivo juego de audífonos portátiles y sus accesorios; un computador portátil y/o tablet de uso personal; artículos deportivos de uso personal, excluidas las bicicletas; medicamentos para su uso personal; obsequios con valor comercial de hasta un monto de US$ 300; libros, folletos y similares que no sean ediciones de lujo; y todos aquellos artículos de uso personal, nuevos o usados, que sean necesarios para el viaje", indicaron desde el Gobierno.

Por ende, todo lo que no esté comprendido en este listado debe ser declarado y contar con el permiso de admisión o salida temporal de pertenencias de turistas, que se puede obtener a través del Servicio Nacional de Aduanas.