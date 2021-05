Quién era Humberto Maturana el chileno que hizo reflexionar al Dalái Lama  

24Horas.cl Tvn

La muerte del biólogo e intelectual chileno Humberto Maturana caló hondo en la sociedad científica y civil, debido a la gran influencia del experto en la ciencia y teorías de vida reconocidas en el mundo entero.

Bajo el concepto de "autopoiesis", Maturana lideró una teoría basada en los términos "auto" (a sí mismo) y "poiesis" (creación) para explicar la razón del ser vivo en la vida misma, vinculando la ciencia con la filosofía.

Este jueves se informó la muerte del destacado biólogo, filósofo y escritor chileno Humberto Maturana, quien en 1994 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias, y considerado uno de los intelectuales más influyentes del país

"Los seres vivos somos sistemas autopoiéticos moleculares, o sea, sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos, y la realización de esa producción de sí mismo como sistemas moleculares constituye el vivir", explicó Maturana en entrevista con BBC en 2019, en medio de su intervención en el congreso "Nobel Prize Dialogue", realizado en Chile.

Para el científico, todo ser vivo se crea a sí mismo, reparándose y modificándose en el transcurso de su existencia, planteamiento que inquietud a referentes mundiales del pensamiento, como el Dalái Lama.

En diciembre de 2013, Maturana y la docente Ximena Dávila, con quien creó el Instituto de Formación Matríztica, viajaron hasta India para un encuentro con el líder religioso.

Fue en este contexto que el sitio web del máximo dirigente de la Administración Central Tibetana calificó a Maturana como "el científico al que su santidad suele citar como la persona que le dijo que intenta no apegarse a su campo de investigación porque ello estropea la objetividad".

"La conversación fue esencialmente en torno a cómo vivimos, qué clase de vivir estamos haciendo y cómo estamos realizándonos como seres humanos. Fue en ese sentido una conversación filosófica a la vez que biológica y biológica cultural", publicó el sitio en aquella instancia.

Asimismo, el Dalái Lama consultó sobre las diferencias entre plantas y mamíferos sin lenguaje, recibiendo como respuesta de Maturana "la forma de vida".

"Todos quieren una vida feliz, una vida significativa. Para lograr este objetivo, nuestra práctica debe ser realista. No importa cuál sea nuestra motivación, si no somos realistas no cumpliremos nuestro objetivo. Necesitamos un sentido de pertenencia a una humanidad, respetando los derechos y puntos de vista de los demás. Siempre que surja un conflicto, debemos tratar de resolverlo mediante compromisos y negociaciones", dijo el líder tibetano.