"Quién fiscaliza a estos compadres": el relato de dueño de casa chocada por bus del sistema RED

24horas tvn

16.11.2020

La mañana de este lunes, un bus del sistema RED chocó con la reja perimetral de una vivienda en la intersección de las calles Isabel Riquelme con Eduardo Domínguez, en la comuna de Maipú.

El teniente Patricio Caamaño, de la vigésima quinta comisaría de Maipú, explicó que "este accidente se trató de un bus que al intentar un viraje, el conductor pierde el control del móvil producto de la humedad existente en la calzada, impactando primero con una palmera del bandejón central y luego para corregir su rumbo, impacta a estos dos domicilios, provocándole daño que considerado en sus rejas".

Municipalidad de Maipú adeuda $3.785 millones en cuentas de luz Leer más

Ninguno de los habitantes de las viviendas resultó con lesiones, sólo el conductor del bus, quien ya se encuentra en un centro asistencial, donde se constatarán lesiones y se le realizará la alcoholemia respectiva.

Por último, Caamaño precisó que hubo daños considerables en los medidores de agua y de gas, provocando fuga de gas y de agua, las que fueron ya controladas por las empresas pertinentes.

En tanto, Ricardo López, uno de los afectado, aseguró que esta no es la primera vez que ocurre este tipo de accidentes en el sector y acusa una irresponsabilidad por parte de los conductores.

“Yo también trabajo con camiones y maquinaria pesada como éste (…) Ustedes no me pueden decir que este bus dobló a 30 kilómetros por hora, por todo el daño que causó (…) si no es por ese letrero que está ahí, se me mete directo a la casa”, describió.

Agregó que su esposa "estaba en la puerta. Si da dos pasos más, el bus me la lleva (...) Entonces, quien fiscaliza a estos compadres. Él me dijo: se me fue el bus. Y si me hubiese matado a mi señora, qué me iba a decir", sentenció.

Llamó a las autoridades locales a fiscalizar el actuar de los conductores para evitar más accidentes.