¿Quién quemó el Metro? Boric reconoce que hay "menos antecedentes de los que me gustaría"

02.06.2022

El Presidente Gabriel Boric reconoció la existencia de pocos antecedentes concretos para dar con los responsables de quemar las estaciones del Metro de Santiago durante el estallido social.

Durante una entrevista dada a radios regionales , el jefe de Estado fue consultado por la existencia de información clara sobre quienes atentaron en contra del tren subterráneo capitalino desde el 18 de octubre de 2019, aseverando que "hay pocos antecedentes, la verdad".

"La inteligencia en Chile está muy debilitada. Estamos buscando fortalecer y por eso designamos a un nuevo director del área", consignó.

No obstante, el Mandatario señaló que "no puedo dar por la prensa información sensible", remarcando sobre el Metro que "hay menos (antecedentes) de lo que a mí me gustaría".

En el mismo encuentro, Boric enfatizó la importancia de resolver los casos de violaciones a los derechos humanos en la revuelta social.

"Vamos a poner los antecedentes de quienes sean responsables materialmente de las muertes, sino que también de las autoridades políticas", sentenció.