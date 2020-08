Raquel Argandoña asegura que su hijo está cumpliendo prisión preventiva "amarrado 24 horas de manos y pies con una cadena"

24Horas.cl Tvn

20.08.2020

Tras llegar este jueves hasta la clínica psiquiátrica donde su cliente se encuentra cumpliendo prisión preventiva, el abogado de Hernán Calderón Argandoña, Marios Vargas, anunció que presentará una denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI) por supuestos "tratos inhumanos" de parte de los gendarmes que lo custodian.

El defensor llegó hasta el recinto de La Reina en compañia de la madre del imputado, Raquel Argandoña, quien se vio muy afectada debido a la versión que le entregó el médico tratante de "Nano", señalando que el joven de 23 años "está amarrado 24 horas de manos y pies con una cadena, ni siquiera se la sueltan para bañarse o para comer".

El abogado Vargas sostuvo que "el rol de ellos (los gendarmes) es respetar los derechos humanos de una persona. Cualquier privado de libertad tiene derecho a tener visitas, cualquier privado de libertad tiene derecho a comunicarse con su abogado, y no me han dejado a mí hablar con él".

Según el jurista, su representado además "no puede ir al baño sólo, lo tienen engrillado, ha recibido empujones de parte de los funcionarios (...) Tiene derecho a llamadas, y Gendarmería negó hasta las llamadas".

Respecto a la presencia de la madre en el lugar, aseguró que "se debe a que el médico dijo que era importante la participación de un familiar cercano para su rehabilitación. No es visita". Además, agregó que "el médico no ha podido trabajar con el paciente porque Gendarmería lo impide".

RAQUEL ARGANDOÑA: "SE HA DICHO QUE ESTA CLÍNICA ES UN SPA, Y NO ES UN SPA"

Visiblemente afectada, la animadora de televisión también enfrentó a los medios para hacer sus descargos, señalando que "yo tenía derecho a ver a mi hijo. Estoy esperando hace cuatro horas y Gendarmería no me dio la autorización para verlo, también me prohibió las llamadas... mi hijo necesita tratamiento".

Añadió que "los profesionales no lo han podido diagnosticar. Está amarrado 24 horas de manos y pies con una cadena, ni siquiera se la sueltan para bañarse o para comer. Es injusto, es injusto".

Además, quiso aclarar que "se ha dicho que esta clínica es un spa, y no es un spa".

Finalmente, el abogado Vargas nuevamente se refiró a la situación manifestando que "la magistrado tomó una decisión que decía con privación de libertad mi representado. Se toma la decisión de traerlo a esta clínica para que él pueda ser tratado de una enfermedad. Lo que vemos la actuación de Gendarmería hoy es totalmente opuesto a lo que dijo la magistrado. Están tratando de evitar que mi representado tenga tratamiento médico. Ni un perro recibe ese trato para dormir, para ducharse y para comer".

Por último, anunció que "estamos presentando un recurso de amparo judicial, una cautela de garantía con el objeto de que se cumpla el objetivo que planteó la jueza al momento de decidir. Hicimos una denuncia a la PDI por los tratos inhumanos que Gendarmería de Chile le está haciendo".