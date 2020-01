RD presenta querella criminal contra Piñera, Blumel, Chadwick, Guevara y Rozas

24Horas.cl Tvn

14.01.2020

Representantes de Revolución Democrática (RD) llegaron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para presentar una querella criminal en contra del Presidente Sebastián Piñera, el ministro Gonzalo Blumel, el intendente Felipe Guevara, el general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, como responsables de delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile tras el 18 de octubre.

De acuerdo a lo detallado en el recurso, el objetivo del mismo es determinar responsabilidades políticas a los autores "de las graves violaciones a los derechos humanos" sucedidos en el país desde el inicio del estallido social.

Catalina Pérez, presidenta de RD, destacó que en la actualidad "no existen responsabilidades en Chile por los crímenes sucedidos en los últimos meses", ante lo cual es necesario "hacerse cargo de lo que pasó".

"Cuando decíamos nunca más, realmente esperábamos que en Chile nunca más sucedieran este tipo de cosas y hoy tenemos la responsabilidad de hacernos cargo", agregó.

A ello se sumó la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, quien hizo hincapié que desde el Frente Amplio "seguimos todos los caminos institucionales para que los responsables respondan".

No obstante, remarcó que "parece que hay que seguir escalando porque no hay repsonsables. Se violan los derechos humanos en Chile, no puede ser que no haya garantías para los chilenos que quieran manifestarse. Aquí hay un poder político que tiene que hacerse responsable".