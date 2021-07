"Un buen gesto" o "innecesario": las reacciones que generó el cambio de nombre a la "Negrita"

24horas tvn

21.07.2021

La empresa Nestlé anunció el cambio de nombre para su tradicional producto “Negrita”, el que desde octubre pasará a llamarse “Chokita”.

Las razones, manifestó la multinacional, responden a que "sus valores están arraigados en el respeto y apoyo al término de acciones racistas o discrimiantorias. Es por ello que la empresa trabaja porque esto no solo se aplique al interior de la empresa, sino que también en la forma en que se expresan públicamente".

Tras conocerse la noticia, rápidamente se transformó en trending tópic en Twitter, generando un amplio debate.

Para algunos usuarios y consumidores, es una buena medida, que va en la dirección correcta, considerando que cambio de mentalidad y el avance que se ha hecho para erradicar discriminaciones.

Sin embargo, otros apuntan a que el nombre no transforma el producto en uno xenóbono.

Revisa algunos de los comentarios que se han generado:

Me estoy esforzando por tratar de entender qué es lo discriminatorio de que la Negrita se llame Negrita y por más que trato no me resulta. Si una galleta se llamara “Blanquita” estaría bien y no pasa nada?